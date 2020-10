16:41 Uhr

Corona: Kind an Schiltberger Grundschule positiv getestet

Nach der Realschule in Affing gibt es nun auch einen positiven Corona-Fall an der Grundschule in Schiltberg.

Nach einem Fall an der Affinger Realschule gibt es nun auch einen Corona-Fall an der Grundschule Schiltberg. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen.

An der Grundschule in Schiltberg liegt für ein Kind einer zweiten Klasse ein positiver Coronatest vor. Das teilt das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg mit. Die Behörde ermittelt aktuell die Kontaktpersonen, ordnet für diese Quarantäne an und führt Abstriche durch. Die genauen Zahlen können erst nach Abschluss der Ermittlungen benannt werden. Bereits am Donnerstagabend werden die Eltern der Kontaktpersonen-Kinder aus der betroffenen Klasse von Schule und Gesundheitsamt über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert.

An der Realschule in Affing testet das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen

Bei dem am Mittwoch bekannt gewordenen Fall an der Realschule in Affing testete das Gesundheitsamt am Donnerstag die Kontaktpersonen. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass eines der Kinder aus der Klasse zum fraglichen Zeitpunkt nicht im Unterricht war und deshalb nicht in Quarantäne muss.

Aktuelle Corona-Zahlen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg:

Insgesamt bislang positiv getestete Personen seit Anfang März: 532; davon aktuell in Quarantäne: 34

Verstorbene: 20 (seit 27.04.20 unverändert)

Genesene: 478

Darüber hinaus als Kontaktpersonen (enger Kontakt mit positiv getesteter Person) in Quarantäne: 129. (AZ)

