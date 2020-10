vor 52 Min.

Corona: Kirchenmusik-Wochenende in Maria Birnbaum abgesagt

Zuerst fällt die Woche der Kirchenmusik der Pandemie zum Opfer. Jetzt wird auch das Ersatz-Wochenende in der Wallfahrtskirche bei Sielenbach gestrichen.

Die erst im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufene „Woche der Kirchenmusik“ in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach konnte coronabedingt im Sommer nicht stattfinden. Jetzt fällt auch das als Ersatzveranstaltung gedachte „Wochenende der Kirchenmusik“ wegen der Pandemie aus. Die steigenden Infektionszahlen in den vergangenen Tagen hätten schweren Herzens zu dem Entschluss geführt, teilten die Veranstalter am Mittwochnachmittag mit.

Am Samstag war ein Gospelkonzert in der Barockkirche angekündigt

Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Oktober, sollten die Abendmessen in der Wallfahrtskirche am Freitag und Sonntag feierlich musikalisch gestaltet werden. Angekündigt war Musik von Bach, Mozart, das D-Dur-Trompetenkonzert von Georg Philipp Telemann und das bekannte Händel-Halleluja aus dem Messias. Auch das Gospelkonzert am Samstag, den 17. Oktober, mit dem Chor St. Severin aus Garching entfällt. (cli)

