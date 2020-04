vor 20 Min.

Corona-Krise: Gottesdienst im Live-Stream vom Petersberg

Vom Petersberg aus werden Gottesdienste live im Internet übertragen. Auch in der Karwoche geht Pfarrer Josef Mayr live. Es gibt aber noch weitere Angebote.

Aus der Basilika am Petersberg (Gemeinde Erdweg im Kreis Dachau) werden der Bußgottesdienst am Dienstag, 7. April, und einige andere geistliche Angebote während der Karwoche live im Internet übertragen.

Wegen der Corona-Pandemie können keine öffentlichen Gottesdienste oder andere liturgische Angebote stattfinden. Das bedeutet aber nicht, dass Ostern ausfällt: Pfarrer Josef Mayer feiert alle Gottesdienste in der Basilika in geistlicher Verbundenheit mit den Gläubigen. Dazu gibt es alle Gottesdienste als Vorlage zum Download, damit diese daheim mitgefeiert werden können.

Gottesdienst im Internet: Spezielle Angebot vom Petersberg

Auch ein spezielles Angebot mit Vorlagen für Hausgottesdienste speziell für Familien mit Kindern gibt es dort zu finden. Diese wurden gestaltet vom Liedermacher und Landvolkseelsorger Johannes Seibold.

Als besonderes Angebot werden einige Gottesdienste beziehungsweise liturgische Elemente live auf dem YouTube-Kanal der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Petersberg übertragen. So zum Beispiel der Bußgottesdienst am Dienstag, 7. April, ab 19 Uhr, der Gottesdienst am Gründonnerstag ab 20 Uhr und die Karfreitagsliturgie ab 8.30 Uhr.

Die Basilika ist täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Am Karfreitag besteht Gelegenheit zur Kreuzverehrung. Dabei müssen aber die notwendigen Abstände eingehalten werden. Es dürfen sich nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig in der Basilika aufhalten. (AZ)

