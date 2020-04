Corona-Krise: In Konditorei gibt’s glutenfreie Klopapier-Rollen

Plus Konditor Karl Schenkel schuf als einer der ersten eine Torte in Klopapierform. Und er hat immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. Er backt ohne Gluten. Wie das ankommt.

Klopapier ist während der Corona-Krise Mangelware. Häufig sind in den Supermärkten die Regale leer. Ein Umstand, der auch Konditormeister Karl Schenkel zum Nachdenken brachte. „Jeder hat darüber Witze gemacht, und es war immer Gesprächsthema.“ Deshalb entschloss sich der erfahrene Konditor, eine Torte in Form einer Klopapierrolle zu backen. „Das war einfach ein Gag, es sollte lustig sein.“ Aus dem Spaß wurde aber schnell Ernst, denn die Torte in Rollenform fand fast so viel Anklang wie seine Vorlage im Supermarkt.

„Die Kunden sind begeistert. Wir sind fast nicht mehr nachgekommen.“ Sogar aus Stuttgart und Nürnberg kamen die Kunden in die Aichacher Konditorei, um die ungewöhnliche Torte mitzunehmen. Schenkel erzählt: „Ein 80-Jähriger aus Amberg (bei Nürnberg) war da, der wollte unbedingt eine Klopapier-Torte. Im Supermarkt hatte er keines mehr bekommen, und da seine Frau ihn beauftragt hatte, kam er bei uns vorbei.“ Auch im Internet gab es viele positive Reaktionen.

Äußerste Schicht ist eine Prinzregententorte

Mittlerweile bieten viele Bäckereien das Klopapier-Gebäck an, das Besondere an Schenkels Torten: Sie sind glutenfrei. "Das gilt für alle unsere Produkte. Klopapier-Torten gibt es mittlerweile viele, aber wir waren mit die Ersten und ich glaube, wir haben die einzigen glutenfreien“, so der Kühbacher, der vor rund drei Wochen seine erste Torte in Rollenform produzierte. Die erste Torte war eine Preiselbeertorte, daraus wurde dann ein Zitronenkuchen. Mittlerweile verbirgt sich unter der äußeren Schicht eine Prinzregentorte. Von der Größe her sind sie in etwa so groß wie handelsüblichen Rollen im Supermarkt. „Ich nehme dafür einfach eine Konservendose als Form. Im Prinzip kann das auch jeder zu Hause machen.“ Rund 15 Minuten benötigt der Kühbacher für eine Rolle. „Da lohnt sich der Aufwand aber nicht, wir backen deshalb immer mehrere.“ Doch die ersten Torten hielten nicht lange: „Das hat sich schnell herumgesprochen, sogar Kollegen aus Augsburg haben bei mir angefragt und kamen vorbei, um sich unsere Torten anzuschauen.“ Bislang hat Schenkel zwischen 50 und 100 Torten verkauft, ganz genau weiß er es nicht. „Meinem Hausarzt musste ich auch eine mitbringen zum Praxisbesuch.“

Schokohasen mit Mundschutz und Corona-Kugeln

Zu Ostern hatte Schenkel eine weitere Idee. „Wir haben Schokohasen mit Mundschutz verkauft. Auch die kamen sehr gut an, wir konnten gar nicht schnell genug nachproduzieren“, so Schenkel, der sich über die Resonanz freut: „Die Torte soll den Leuten Freude bereiten in dieser nicht einfachen Zeit. Reich werde ich dadurch nicht, aber es ist witzig, und die Kunden sind begeistert.“ Schenkel ist weiter kreativ, seine neueste Kreation sind sogenannte Corona-Kugeln.

