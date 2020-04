Corona-Krise: Unterstützung für lokale Geschäfte - und zwar jetzt

Finanziell ist der Schaden in Aichach-Friedberg groß. Wer nach der Krise noch ins Café oder Lokal will, sollte jetzt die heimischen Geschäfte unterstützen.

Die Stühle und Bänke am Stadtplatz in Aichach sind leer. Wo sonst Kinder Eis schlecken, Radfahrer Erfrischungen nehmen oder sich Freunde und Familien zum Mittagessen treffen – ist es fast wie ausgestorben. Die Corona-Krise zeigt ihre Wirkung. Nicht nur hier – allerorts im Wittelsbacher Land ist es ruhig, ja beinah gespenstisch still geworden.

Das hat finanzielle Konsequenzen – vor allem für die heimische Geschäftswelt. Einige Branchen trifft es besonders hart. Viele Gastronomen und Händler in Aichach-Friedberg bangen um ihre Existenzen.

Heimische Unternehmen brauchen Unterstützung in der Corona-Krise

In dieser Not sind einige erfinderisch geworden. Lokale bieten ihre Speisen zum Abholen an oder liefern sogar nach Hause. Auch bei den Händlern vor Ort kann man im Internet seine Ware bestellen oder sich per Telefon beraten lassen.

Wer sich nach der Corona-Krise wieder ins Café oder ins Restaurant setzen möchte, der muss handeln – und zwar jetzt. In einigen Wochen ist es vermutlich zu spät. Also nicht bei den Versandriesen bestellen, sondern beim Geschäft nebenan. Und auf dem Nachhauseweg öfter mal was beim Lokal um die Ecke mitnehmen – ansonsten könnte es bald verschwunden sein.

Aufruf: Welche lokalen Geschäfte und Gastronomen kann man untestützen

Bei diesen Läden können Sie im Wittelsbacher Land online einkaufen

Corona-Krise trifft Gastronomie: Diese Restaurants liefern Essen

Themen folgen