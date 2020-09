Corona-Krise in Aichach-Friedberg: Wir sollten gut auf die Kinder achten

Plus Experten hatten schlimmste Befürchtungen, nachdem Kitas und Schulen wegen Corona schlossen. Wir sollten uns trotz einer guten Bilanz nicht zurücklehnen.

Jeder, der irgendetwas mit Jugendarbeit zu tun hat, hatte schlimmste Befürchtungen, als Mitte März Kindergärten, Krippen und Schulen schlossen. Kinder, die den ganzen Tag zuhause sind, Eltern in Kurzarbeit, eventuell noch mit finanziellen Sorgen, der zusätzliche Stress der „Schule daheim“ – und fertig ist die explosive Familienmischung.

Jugendamt Aichach-Friedberg: In Familien ist es ganz gut gelaufen

Nun, ein halbes Jahr später, ist das Jugendamt Aichach-Friedberg schlauer: Es ist ganz gut gelaufen. Zumindest sagt das die Statistik. Demnach hat es nicht mehr Fälle von, wie es im Beamtendeutsch heißt, „Kindswohlgefährdungen“ gegeben als sonst üblich. Das ist eine gute Nachricht. Jedenfalls im Prinzip.

Denn es sollte keiner daraus den Rückschluss ziehen, dass es auch wirklich nicht mehr Probleme gegeben hat als sonst. Die Fachleute sind sich in der Tat bewusst: Die Schließungen wegen der Corona-Pandemie haben die Informationsketten unterbrochen. So hatten Kinder, die nicht in Kita oder Schule gehen, kaum eine Chance, außerfamiliären Bezugspersonen etwas über Gewalt in ihrer Familie zu erzählen. Umgekehrt hatten auch Pädagogen und Betreuer keine Chance, zufällig Auffälligkeiten oder gar Verletzungen bei Kindern zu entdecken.

Lehrer und Erzieher müssen nach Lockdown besonders gut aufpassen

Das sollten wir bei aller Freude über die positive Nachricht nicht übersehen. Es ist doch klar: Corona belastet Familien natürlich. Um so wachsamer und aufmerksamer müssen unsere Lehrer und Erzieher nun in der Zeit nach den Schließungen sein.

