vor 31 Min.

Corona: Kühbacher Testzentrum ist eröffnet

Seit Freitag hat das neue Testzentrum am Marktplatz in Kühbach offen. Bürger können hier nach Anmeldung kostenlose Corona-Schnelltests machen.

Ab sofort können sich Bürger in Kühbach kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Ab nächster Woche gibt es Termine im Fünf-Minuten-Takt.

Von Gerlinde Drexler

Seit Freitag können Bürger sich in Kühbach im neu eröffneten Testzentrum einem kostenlosen Corona-Schnelltests unterziehen. Betrieben wird die Einrichtung vom Team der Markt-Apotheke. Die Räume im Erdgeschoss des Hauses am Marktplatz 2 stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Zehn Minuten setzte Roman Mayer, Inhaber der Marktapotheke, am ersten Tag pro Testtermin an. Ab kommender Woche, wenn sich der Ablauf schon eingespielt hat, werden die Termine im Fünf-Minuten-Rhythmus vergeben. Testen lassen können sich sowohl Bürger aus der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach, zu der auch die Gemeinde Schiltberg gehört, als auch jeder andere.

Termine telefonisch oder übers Internet

Termine für die Corona-Bürger-Tests können online über www.testzentrum-kuehbach.de oder telefonisch über die Markt-Apotheke, Telefon 08251/16 17, reserviert werden. Die E-Mail mit der Terminbestätigung enthält auch die Anmeldeunterlagen, die ausgedruckt und unterschrieben zum Test mitgebracht werden müssen. Auch ein gültiger Ausweis ist erforderlich.

Das Team der Marktapotheke in Kühbach nimmt die Tests ab. Nach 20 bis 30 Minuten gibt es ein Ergebnis. Bild: Gerlinde Drexler

Das Ergebnis wird ebenfalls per E-Mail nach etwa 20 bis 30 Minuten verschickt. Die Datei kann mit dem Passwort geöffnet werden, das man im Testzentrum in Kühbach bekommen hat. Wer keinen Internetzugang hat, kann das Testergebnis auch telefonisch in der Markt-Apotheke erfragen und sich das entsprechende Zertifikat nach Rücksprache in Papierform in der Apotheke abholen.

Geöffnet ist Dienstag, Donnerstag und Freitag

Geöffnet hat das Bürger-Testzentrum Dienstag und Donnerstag jeweils von 18 bis 20 Uhr, am Freitag von 14 bis 18 Uhr. Das achtköpfige Team der Markt-Apotheke und Roman Mayer wechseln sich bei ihrem Einsatz im Testzentrum ab.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen