vor 18 Min.

Corona-Lage in Aichach-Friedberg: Sieben-Tage-Inzidenz bleibt hoch

Corona-Update: Die Inzidenz-Zahl in Aichach-Friedberg bleibt auf hohem Niveau. Im Aichacher Krankenhaus liegen 23 Corona-Patienten. Reihentestung im Heilig-Geist-Spital läuft an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Wittelsbacher Land liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 158,92 (Stand: 10.11., 8 Uhr). Damit gibt es kaum Veränderung zum Stand vom Montag. Da lag der Inzidenzwert bei 156,7. Trotzdem ist der Wert weiterhin weit über 100, und der Landkreis bleibt somit im dunkelroten Bereich.

Insgesamt haben sich seit Anfang März laut Landratsamt 1275 Menschen im Wittelsbacher Land mit dem Coronavirus infiziert. 23 davon werden im Aichacher Krankenhaus stationär behandelt. Sechs Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation, alle sechs werden beatmet. Laut Landratsamt sind in den vergangenen sieben Tagen 242 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Als Kontaktpersonen befinden sich derzeit 421 Menschen in Quarantäne.

Reihentestung im Heilig-Geist-Spital läuft

Am Montagabend war bekannt geworden, dass fünf Mitarbeiter des Heilig-Geist-Spitals in Aichach positiv auf Corona getestet wurden. Am Dienstag sind keine weiteren Corona-Fälle in der Einrichtung bekannt. Die Reihentestung von Mitarbeitern und Bewohnern läuft laut Landratsamt.

Einen neuen Corona-Fall gab es im Fritz-Felsenstein-Haus in Mering. Dort wurde ein Bewohner positiv getestet. Sechs weitere Bewohner befinden sich als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. In der Asylunterkunft Friedberg ist ebenfalls eine Person positiv auf Corona getestet worden. Neun Bewohner müssen deswegen in Quarantäne. (mswp)

