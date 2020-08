Corona: Manche „betteln“ um die zweite Welle

Sommer und Urlaub lassen Corona bei einigen Zeitgenossen in den Hintergrund treten. Das Ergebnis sehen wir an den aktuellen Infektionszahlen – auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Erinnern wir uns einige Monate zurück: Es herrschte eine beachtliche Disziplin in der Gesellschaft, um die Folgen der Pandemie möglichst gering zu halten. Auf der Straße wurde Abstand gehalten, und Spaziergänger umkurvten sich geradezu.

Das ist längst vorbei. Umsichtige und vorsichtige Menschen werden eher belächelt, wenn sie sich weiterhin an die Vorgaben halten. Es ist halt Sommer und Urlaub – wer will da noch an das blöde Virus denken?

Wer will im Sommer noch an Corona denken?

Das Ergebnis sehen wir an den aktuellen Infektionszahlen. Nach einem knappen halben Jahr wollen viele dennoch von der Gefahr für sich selbst, älteren Menschen und chronisch Kranken nicht mehr viel wissen und sich auch nicht mehr damit beschäftigen. Und bei einigen Zeitgenossen beschleicht einen sogar das Gefühl, dass sie regelrecht um eine zweite Corona-Welle „betteln“.

Lesen Sie auch unseren Artikel zu den gestiegenen Infektionszahlen im Landkreis: Corona in Aichach-Friedberg: 19 Personen sind aktuell positiv getestet

Und auch das könnte Sie interessieren:

Themen folgen