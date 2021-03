17:30 Uhr

Corona-Maßnahmen in Aichach-Friedberg: Lockerungen unter Vorbehalt

In Aichach-Friedberg könnte ab Montag unter anderem wieder Außengastronomie erlaubt sein - wenn die Ministerien das genehmigen. Denn nach wie vor dauert der Katastrophenfall an.

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg könnte es ab Montag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Welche das wären und warum sie noch unter Vorbehalt stehen.

Von Nicole Simüller

Im Landkreis Aichach-Friedberg könnten ab Montag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Das stellten am Mittwoch Landrat Klaus Metzger sowie Boris Peter, Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, bei einem Pressegespräch in Aussicht. Sie dämpften gleichzeitig allzu große Erwartungen.

Die bayerische Öffnungsstrategie, die auch auf der Internetseite des Landratsamtes einzusehen ist, sieht - frühestens - ab Montag, 22. März, weitere Lockerungen vor. Diese beträfen bei einer Inzidenz unter 50 die Öffnung der Außengastronomie, von Kinos, Theater-, und Konzerthäusern sowie die Erlaubnis von Kontaktsport im Außen- und kontaktfreiem Sport im Innenbereich. Tests wären dafür nicht erforderlich. Das Robert-Koch-Institut meldete für Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 34,2 für Aichach-Friedberg.

Aichach-Friedberg: Lockerungen nur in Abstimmung mit Nachbarlandkreisen

Vor den Öffnungen stehen jedoch mehrere "Aber". Metzger betonte: "Wir sind nach wie vor im Katastrophenfall. Öffnungsschritte sind mit den Ministerien abzuklären." Der Landkreis könne ab Montag in mögliche Öffnungen gehen - das werde allerdings "in enger Abstimmung" mit den Nachbarlandkreisen geschehen, um ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. Grundlage seien und blieben die aktuellen Inzidenzzahlen. Metzger: "Das inzidenzorientierte Vorgehen der Bundesregierung und des Freistaats muss auch Wirksamkeit entfalten, wenn es um Lockerungen geht."

Er stellte klar: Alleingänge im Landkreis Aichach-Friedberg werde es nicht geben. Alle Lockerungen müssten von den übergeordneten Stellen genehmigt werden. Auch Boris Peter sprach von Lockerungen "mit Augenmaß". Er sagte: "Wir sind uns bewusst, dass wir recht gute Inzidenzwerte haben. Aber auch, dass sie wieder schlimmer werden können."

Lockerungen für Außengastronomie in Aichach-Friedberg: Vorlauf nur kurz

Er bat zugleich um Verständnis: Allen Beteiligten sei klar, dass etwa Gastronomen einen Vorlauf bräuchten, um einzukaufen und Personal bereitzustellen. Da die Öffnungen jedoch von den Inzidenzwerten Ende der Woche abhingen und vorerst nur für eine Woche gälten, werde der Vorlauf dennoch sehr kurz sein.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen