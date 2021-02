18:15 Uhr

Corona-Mutation in Aichach: Das haben Kliniken und Gesundheitsamt nun vor

In dieser Woche wurde erstmals bei einem Patienten am Krankenhaus Aichach eine Coronavirus-Mutation nachgewiesen. Der Patient wurde an ein anderes Krankenhaus verlegt.

Plus Die nachgewiesene Corona-Mutation in Aichach-Friedberg ist für Kliniken und Gesundheitsamt eine Herausforderung. Wie sie reagieren und wie es dem Patienten geht.

Von Nicole Simüller

Der Patient des Aichacher Krankenhauses, bei dem eine Corona-Mutation nachgewiesen worden ist, ist weiterhin stabil. Das teilte Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer am Mittwoch in einem Pressegespräch im Landratsamt mit. Der Patient war in Aichach intensiv behandelt, dann aber in ein Krankenhaus außerhalb des Landkreises verlegt worden, weil die acht Betten auf der Aichacher Intensivstation voll sind. Der Patient werde weiterhin auf einer Intensivstation behandelt.

Mayer zufolge handelt es sich um einen relativ jungen Patienten. Weitere Angaben machte er mit Verweis auf seine ärztliche Schweigepflicht nicht. Um die Identität des Patienten zu schützen, wurde auch nicht mitgeteilt, in welche Klinik er verlegt wurde.

Klinik-Chef: Mutationen nicht zum ersten Mal in Aichach-Friedberg

Mayer zufolge hatte sich der Allgemeinzustand des Patienten zunehmend verschlechtert - auch noch, nachdem er in der vergangenen Woche mit einer Covid-19-Infektion in Aichach aufgenommen worden war. Der Klinik-Chef stellte klar, dass nun zwar zum ersten Mal eine Virus-Mutation im Landkreis nachgewiesen worden sei. Aber: "Mutationen sind nicht zum ersten Mal im Landkreis aufgetreten." Wie lange es sie schon im Landkreis gebe, sei nicht bekannt.

Bereits vor rund zehn Tagen, also lange bevor die erstmals nachgewiesene Mutation am Dienstag bekannt geworden war, hatten die Kliniken spezielle PCR-Tests eingeführt, mit denen eine Mutation nachgewiesen werden kann. Ob es sich dabei um die britische, die brasilianische oder die südafrikanische Mutation handelt, geht aus dem Test jedoch nicht hervor. Dieser wird inzwischen Mayer zufolge bei allen Patienten angewandt, die neu aufgenommen werden.

Patient mit Corona-Mutation wurde in voller Schutzmontur transportiert

Was die Ermittlung von Kontaktpersonen des Patienten und Quarantäne-Anordnungen angeht, hat der Fall laut Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper "relativ wenig Handlungsbedarf ausgelöst". Da bekannt war, dass der Patient an Covid-19 erkrankt war, habe der Rettungsdienst ihn bereits in voller Schutzmontur transportiert - einmal ins Aichacher Krankenhaus und ein weiteres Mal bei seiner Verlegung in eine andere Klinik. Die Leitstelle sei informiert worden, dass "ein aus unserer Sicht besonderer Patient transportiert wurde".

Höper zufolge wurde den Rettungsdienst-Mitarbeitern empfohlen, sich sicherheitshalber am sechsten, achten und 14. Tag nach dem Kontakt mit dem Patienten testen zu lassen. Der Klinik-Chef berichtete, es seien Tests aller Mitarbeiter veranlasst worden, die mit dem Patienten zu tun hatten. Allgemein müssen sich die Klinik-Mitarbeiter inzwischen nicht nur zu Beginn jeder Schicht einem Antigenschnelltest unterziehen, sondern zusätzlich auch regelmäßigen PCR-Tests. Das Ziel: Mitarbeiter zu finden, die möglicherweise positiv sind, aber keine Symptome verspüren. Bisher sei aber kein solcher Fall aufgetreten, so Mayer.

Seit rund zehn Tagen gibt es noch strengere Vorgaben an Kliniken an der Paar

Neben den speziellen PCR-Tests, die Virus-Mutationen aufspüren können, gelten seit rund zehn Tagen noch weitere Vorgaben vor allem für Schnittstellen-Mitarbeiter im Krankenhaus: Sie tragen Mayer zufolge nun zusätzlich zu den FFP2-Masken Visiere als Gesichtsschutz. Außerdem hätten sie Desinfektionsmittel zur Verbesserung der Handhygiene bei sich.

Bei Virus-Mutationen gelten strengere Regeln als in herkömmlichen Fällen. Die Gesundheitsamtsleiterin nannte einige Beispiele: So können sich Kontaktpersonen nicht mit einem negativen Test aus der Quarantäne "heraustesten". Sie müssten die volle Zeit in Quarantäne bleiben und sich am Ende auf jeden Fall einem Test unterziehen, um sicherzustellen, dass sie nicht zwischenzeitlich positiv geworden seien. Zur Vorgehensweise bei nachgewiesenen Fällen von Corona-Mutationen gebe es ein Schreiben des Gesundheitsministeriums. Ähnlich wie der Klinik-Chef unterstrich Höper: "Im Moment ist immer wieder mit Meldungen von Mutationen zu rechnen." Nicht unbedingt, weil sie zunähmen, sondern weil sie jetzt entdeckt würden.

Gesundheitsamtsleiterin: Kontaktnachverfolgung geht unverändert weiter

Der Gesundheitsamtsleiterin zufolge geht die Kontaktnachverfolgung bei positiv getesteten Landkreisbewohnern unverändert weiter. "Es ist wichtig, dass die, die positiv getestet sind, in Quarantäne gesetzt werden." Dasselbe gelte für Kontaktpersonen. Höper: "Das ist wichtig zur Eindämmung der Pandemie."

Die Nachverfolgung sei im Landkreis "immer möglich" gewesen, in der Regel sogar "taggleich". Nur in den Zeiten, in denen die Inzidenzzahlen besonders hoch waren, sei die Nachverfolgung nicht immer am selben Tag erfolgt. Zudem habe es bei Kontaktpersonen, die von anderen Gesundheitsämtern gemeldet worden seien, "in seltenen Fällen" bis zu drei Tage gedauert, bis sie abgearbeitet gewesen seien. (mit jca)

Lesen Sie dazu den Kommentar: Erste Corona-Mutation: Diesmal passt die Informationspolitik

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen