Corona: Nähgruppe gibt selbst genähte Masken ab

Selbst gefertigte Mund-Nase-Masken aus Baumwolle in verschiedenen Farben und Varianten gibt der ehrenamtliche Helferkreis „Flotte Nadel“ ab Mittwoch in Aichach an alle interessierten Bürger ab.

Weil Mundschutzmasken Mangelware sind, hat in Aichach die Nähgruppe „Flotte Nadel“ welche für Heime, Praxen und Ärzte genäht. Ab Mittwoch gibt es sie für jeden.

Von Manfred Zeiselmair

Maske tragen – andere schützen! Die Virologen sind sich weitgehend einig: Stoffmasken können vor einer Tröpfcheninfektion mit Corona schützen – auch selbst gemachte. Deshalb haben sich in Aichach ehrenamtliche Helfer spontan zu einer Nähgruppe mit dem Namen „Flotte Nadel“ zusammengeschlossen.

Mittlerweile ist der beim Caritasverband Aichach-Friedberg angesiedelte Helferkreis auf knapp 50 Näherinnen und Helfer angewachsen. Sie produzieren in Heimarbeit unentgeltlich Mund-Nasen-Masken aus Baumwolle. Laut Auskunft von Koordinatorin Yvonne Laves wurden bereits knapp 1000 derartige Masken kostenlos an Altersheime, Beratungsstellen, Pflegedienste und Arztpraxen verteilt.

Der Großteil an Einrichtungen ist mit Stoffmasken versorgt

Nachdem mittlerweile der Großteil an Einrichtungen versorgt ist, gibt der Helferkreis nun auch Stoffmasken an einzelne Landkreisbürger ab. „Wir wollen, dass in naher Zukunft möglichst viele im öffentlichen Raum eine Maske tragen, um andere und so auch sich selbst zu schützen“, sagt Laves. „Wir produzieren, solange Bedarf ist.“

Die Masken können in haushaltsüblicher Anzahl ab Mittwoch, 15. April, täglich außer am Wochenende, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr beim Caritas-Sozialkaufhaus in Aichach, Bahnhofstraße 28, unentgeltlich abgeholt werden.

Ein Beipackzettel gibt Tipps zu der Maske

Dazu bekommt jeder einen Beipackzettel zur richtigen Handhabung der Masken und mit dem Hinweis auf das Einhalten zusätzlicher Schutzmaßnahmen wie zu Hause bleiben, regelmäßiges Händewaschen und Abstand halten. Für Spendenwillige wird eine Spendenbox aufgestellt.

