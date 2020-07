20.07.2020

Corona: Noch 33 Landkreisbürger sind in Quarantäne

In Bayern kann sich jeder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, auch ohne Symptome. Im Landkreis kam es aber nicht vor, dass zu viele Menschen dieses Angebot wahrgenommen und die Arztpraxen überfordert haben.

Im Wittelsbacher Land befinden sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie derzeit noch 33 Personen in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Dienstagnachmittag mit. 28 von ihnen sind als Kontaktpersonen in Quarantäne.

396 Landkreisbürger positiv getestet

Insgesamt wurden im Landkreis bislang 396 Personen positiv getestet.

Die aktuelle „7-Tage-Inzidenz“ für den Landkreis liegt bei 1,5 laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, so das Landratsamt.

Themen folgen