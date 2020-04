Corona-Pandemie: Erste Kommunion im Landkreis verschoben

Plus Am Weißen Sonntag würden viele Kinder im Wittelsbacher Land ihre Erstkommunion empfangen. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Feiern aber verschoben werden.

Am Weißen Sonntag diese Woche finden normalerweise viele Erstkommunionen statt. Danach startet sozusagen die Saison und im Laufe der nächsten Sonntage erhalten Hunderte Schüler die erste Kommunion. Aber im Corona-Jahr 2020 ist Mitte April an eine große Feier oder auch nur einen kleinen Gottesdienst nicht zu denken. Alle Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Hochzeiten wurden bis einschließlich Pfingstmontag (1.Juni) abgesagt. Die meisten Firmungen sind im Juni und Juli geplant und damit noch nicht abgesagt, ein paar hätten aber auch im Mai stattgefunden.

Neue Termine für die ausgefallenen Erstkommunions- und Firmfeiern gibt es noch nicht. Dekan Stefan Gast sagt, es sei nicht einschätzbar, wann die Corona-Beschränkungen gelockert würden. „Ich kann momentan noch überhaupt nicht planen“, sagt er. Auch nach den begonnenen Lockerungen in den Corona-Beschränkungen ist noch kein Datum angegeben, ab dem Gottesdienste wieder stattfinden. Bis einschließlich 3. Mai sind sie abgesagt. Und ob Erstkommunionen mit den vielen Kindern und Verwandten nicht sogar zu Großveranstaltungen gehören, die bis Ende August untersagt sind, ist laut Gast noch nicht klar.

Corona-Krise: Fürs Erste weiter Messen im Internet

Fürs Erste wird Gast seine Messen weiter im Internet auf Youtube übertragen und ausgedruckte Gebete und Bibelstellen in den Kirchen auslegen. „Sobald man ein bisschen planen kann, werden wir das tun“, sagt Gast. Wie auch immer die Planung dann aussehe.

Auch Pfarrer Eberhard Weigel von der Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen hat seine Kommunion bis auf Weiteres absagen müssen. „Solang wir keine klaren Angaben haben, ist es sinnlos, irgendwelche Termine zu nennen“, sagt Weigel. Er hofft allerdings, dass Gottesdienste bald wieder unter gewissen Bedingungen möglich sind. Schützende Maßnahmen könnten laut Weigel das Tragen von Mundschutz und eine begrenzte Zahl an Gläubigen in der Kirche sein.

Messe nur für Erstkommunionkinder mit Familie?

„Ich kann mir vorstellen, dass eine der ersten Messen dann für Familien mit ihren Erstkommunionkindern sein wird“, sagt Weigel. Weitere Verwandte dürften dann wahrscheinlich nicht teilnehmen. „Das große Fest kann dann eben erst gefeiert werden, wenn die Kontaktsperre ganz aufgehoben ist.“

Die Ansteckungsgefahr bei der Hostienverteilung hält Weigel für gering. Mit ausgestreckten Armen sei der Mindestabstand einhaltbar und die Übertragung über Gegenstände und Lebensmittel nach Studien gering. Außerdem würde er sich wie bei den Messen, die er derzeit abhält und auf YouTube überträgt, die Hände desinfizieren. In der Pfarreiengemeinschaft Aichach sollte diesen Sonntag die erste Kommunionfeier stattfinden. In den Wochen darauf hätten dann bis zum 3.Mai um die 70 Kinder die erste Kommunion erhalten.

Aichach: "Ersatz-Kommunion" im Livestream

Pfarrer Herbert Gugler plant für den 3. Mai deswegen eine „Übertragungskommunion“. Eltern sollen ihm Fotos der Kinder schicken und er positioniert die Bilder um den Altar. „Es ist uns wichtig, dass der Tag, auf den sich alle so gefreut hatten, nicht untergeht“, sagt Gugler. Er sieht keine Chance, auf absehbare Zeit eine Erstkommunionfeier abzuhalten. „Und so sind sie ganz nah dabei.“

Die Messe können die Kinder dann – wie auch die normalen Messen – im Livestream mitverfolgen. Diese Ersatz-Kommunion hat allerdings nur symbolischen Wert. Die echte Erstkommunion muss dann nach der Krise nachgeholt werden. „Vielleicht kommt es irgendwann, dass kleine Gruppen gebildet werden können. Aber momentan ist es aussichtslos“, sagt Gugler.

Corona-Krise: Auch Firmungen müssen vielleicht verschoben werden

Auch dass die Firmung Anfang Juli stattfindet, kann sich Gugler nur schwer vorstellen. Während Taufen und Hochzeiten in kleinem Rahmen erfolgen könnten, müsste man allein in Aichach bei 60 Firmlingen aus einer Firmfeier zehn Feiern machen, um möglichst kleine Gruppen in der Kirche zu haben. Da für eine Firmung ein Bischof zugegen sein muss, wäre es auf das Bistum bezogen ein riesiger Organisationsaufwand.

„Das kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Gugler. Er fände ein Firmungs-Großevent in einem Jahr mit den dann etwa 120 Firmlingen aus Aichach oder sogar zusätzlichen Jugendlichen aus anderen Pfarrgemeinschaften realistischer. „Das wäre doch mal ein Erlebnis, das bleibt“, sagt Gugler.

Auch die Konfirmation samt Konfirmandenfahrt der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Aichach und Altomünster ist bis auf Weiteres verschoben.

