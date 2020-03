vor 35 Min.

Corona: Pfarreiengemeinschaft sagt mehrere Veranstaltungen ab

Die Pfarreiengemeinschaft Aichach sagt wegen des Coronavirus‘ mehrere Veranstaltungen ab. Für Gottesdienstbesucher gelten ab sofort Schutzmaßnahmen.

Als Schutzmaßnahme zur Eindämmung des Coronavirus sagt die Pfarreiengemeinschaft Aichach mehrere Veranstaltungen ab.

Samstag So entfällt einer Mitteilung zufolge am Samstag der Jugendgottesdienst mit Fahrradsegnung. Angeboten wird eine „normale“ Abendmesse mit Teilnehmerbeschränkung: Bei ihr ist ein Abstand von circa einem Meter zu anderen Besuchern einzuhalten. Das bedeutet, dass gegebenenfalls nicht alle Gottesdienstbesucher eingelassen werden können. Die Pfarrei stellt Ordner bereit, die für die Einhaltung der Maßnahmen sorgen. Desinfektionsmittel und Hinweisschilder sind vorhanden. Die Pfarreiengemeinschaft bittet, das eigene Gotteslob mitzubringen. Die Kollekte wird an den Ausgängen zum Schluss der Messfeier eingesammelt.

Sonntag Diese Regelungen gelten ebenso für die Messfeiern am Sonntagvormittag in der Stadtpfarrkirche und in den anderen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Aichach. Am Sonntag entfällt der Kindergottesdienst im Pfarrzentrum, die besondere Gestaltung der 10.30-Uhr-Messe als Weggottesdienst und ebenso die Orgelführung um 15 Uhr.

Aichach: Einschränkungen bei Gottesdiensten wegen Corona

Werktage Die Gottesdienste am Werktag finden mit den oben aufgeführten Einschränkungen in der Stadtpfarrkirche und in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft statt. Die Werktagsmesse in Aichach am Freitag wird vom Spital in die Stadtpfarrkirche verlegt. Wie vom Bistum empfohlen, und um ein Zeichen der Hoffnung und der Stärkung im Glauben zu setzen, wollen die Verantwortlichen der Pfarreiengemeinschaft versuchen, das gottesdienstliche Leben aufrecht zu erhalten. Alle weiteren religiösen Veranstaltungen und Versammlungen in den Pfarrheimen entfallen bis auf Weiteres.

Ostern/Erstkommunion Wie es an den Kar- und Ostertagen weitergeht, steht noch nicht fest. Gleiches gilt für die Erstkommunionfeiern, die wenn möglich stattfinden sollen, eventuell aber mit reduzierter Teilnehmerzahl. Bei Änderungen werde unverzüglich informiert. (AZ)

