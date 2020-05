vor 23 Min.

Corona: Seit vier Tagen keine Neuinfektionen mehr im Landkreis

Gute Nachricht im Kreis Aichach-Friedberg: Seit vier Tagen gibt es laut Landratsamt keine neuen Corona-Infektionen mehr. Die Zahl der Infizierten sinkt weiter.

Von Nicole Simüller

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind seit Donnerstag, 30. April, keine neuen Corona-Infizierten mehr dazu gekommen. Das teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montagmittag mit.

Nach wie vor sind beim Gesundheitsamt 296 Personen mit positivem Testergebnis registriert, davon sind mittlerweile 230 wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind damit im Landkreis noch 46 an Covid-19 erkrankte Personen bekannt. In Quarantäne befinden sich zudem noch 39 Kontaktpersonen der Kategorie I. Am Freitag waren noch 52 Infizierte gemeldet worden.

Fünf Corona-Patienten werden in Kliniken an der Paar beatmet

Verstorben sind im Landkreis 20 Menschen, bei denen einen Covid-19-Infektion nachgewiesen werden konnte. 17 davon waren Bewohner des Aichacher AWO-Heims, bei elf von ihnen war das Coronavirus laut Gesundheitsamt die Todesursache.

In den Kliniken an der Paar werden aktuell fünf positiv auf Covid-19 getestete Patienten behandelt, die alle beatmet werden.

