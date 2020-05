11:58 Uhr

Corona: Seit zehn Tagen keine neuen Infizierten im Landkreis

Es gibt eine gute Nachricht in Sachen Corona im Wittelsbacher Land: Die "Sieben-Tage-Inzidenz" liegt erstmals bei null.

Im Landkreis entspannt sich die Lage in der Corona-Pandemie weiter. Die Zahl der Menschen im Wittelsbacher Land, die an Covid-19 erkrankt sind, ist erneut gesunken. Hatte das Landratsamt am Donnerstag noch 13 Erkrankte gemeldet, sind es mit Stand vom Montag nur noch sieben Betroffene. Sie befinden sich in Quarantäne ebenso wie zwei enge Kontaktpersonen.

Noch aufschlussreicher ist die so genannte „Sieben-Tage-Inzidenz“. Sie zeigt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Erstmals liegt diese Zahl nun bei null. Es sind also in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Fälle mehr aufgetaucht. Genau genommen, so Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, hat es schon seit zehn Tagen keine neuen Infektionen mehr gegeben. Ende vergangener Woche waren es innerhalb der Sieben-Tage-Friest noch 1,5 Fälle gewesen. Das Landratsamt bezieht sich dabei auf Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Zwei Infizierte werden im Aichacher Krankenhaus beatmet

Im Aichacher Krankenhaus sind derzeit noch zwei Covid-19-Patienten in Behandlung. Beide werden beatmet. Insgesamt verzeichnet der Landkreis seit Beginn der Pandemie 302 Neuinfektionen, 275 sind bereits wieder gesund. 20 Menschen sind gestorben, 17 waren Bewohner des AWO-Heimes in Aichach.

Für das Landratsamt in Aichach gelten ab sofort dauerhaft folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 sowie zusätzlich montags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Auch außerhalb dieser Öffnungszeiten ist es möglich, Termine zu vereinbaren. (jca)

