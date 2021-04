vor 3 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg am Karfreitag bei 105,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg lag am Karfreitag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 105,5.

Von Nicole Simüller und Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg betrug am Karfreitag bei 105,5. Das entsprach genau dem Wert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) bereits am Gründonnerstag gemeldet hatte. Das Landratsamt teilt an den Osterfeiertagen die jeweils aktuellen Inzidenzwerte auf seiner Internetseite mit. Da der Wert weiterhin über der 100er-Schwelle liegt, bleibt auf absehbare Zeit die Notbremse im Wittelsbacher Land bestehen. Sie gilt seit Gründonnerstag, nachdem der Landkreis bereits von Sonntag bis Dienstag - wenn auch nur knapp - jeweils die 100er-Marke überschritten hatte. Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Landkreis Aichach-Friedberg Damit traten im Landkreis zahlreiche Regeln in Kraft: Kontakte Erlaubt sind nur noch Zusammenkünfte mit exakt einer Person eines weiteren Haushalts, Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet. Hiervon gibt es eine Ausnahme: die "wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst". Paare, auch unverheiratete, werden als ein Hausstand gezählt, auch wenn sie nicht zusammenleben.

Erlaubt sind nur noch Zusammenkünfte mit exakt einer Person eines weiteren Haushalts, Kinder unter 14 Jahren nicht eingerechnet. Hiervon gibt es eine Ausnahme: die "wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst". Paare, auch unverheiratete, werden als ein Hausstand gezählt, auch wenn sie nicht zusammenleben. Geschäfte Der Einzelhandel darf Waren nur noch ausliefern und zur Abholung anbieten ("Click-and-Collect"). Offen bleiben dagegen Geschäfte für den täglichen Bedarf. Dazu zählen: Lebensmittelläden, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken , Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons , Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte, der Verkauf von Presseartikeln, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, Tierbedarf und Futtermittel. In den geöffneten Geschäften gelten Auflagen wie FFP2-Maskenpflicht und eine maximale Kundenanzahl je nach Ladengröße. Märkte sind verboten (Ausnahme: Verkauf nur von Lebensmitteln, Pflanzen oder Blumen).

Körpernahe Dienstleistungen (zum Beispiel Massagesalons und Tattoo-Studios) sind untersagt. Dagegen öffnen dürfen Physio-, Ergo- und Logotherapien oder Fußpflege sowie Dienstleistungsbetriebe zur Körperpflege wie Friseure oder Kosmetikstudios. Ausgangssperre Zwischen 22 und 5 Uhr ist es nicht erlaubt, sich außerhalb einer Wohnung aufzuhalten. Ausnahmen sind zum Beispiel: Medizinische Notfälle, berufliche Tätigkeiten, Versorgung von Tieren (zum Beispiel Gassi gehen), die Begleitung Sterbender und "ähnlich gewichtige und unabweisbare Gründe". Bei Verstößen sind mindestens 500 Euro fällig. Kommt man wegen eines Staus erst nach 22 Uhr zu Hause an, gilt dies nicht als Verstoß.

Zwischen 22 und 5 Uhr ist es nicht erlaubt, sich außerhalb einer Wohnung aufzuhalten. Ausnahmen sind zum Beispiel: Medizinische Notfälle, berufliche Tätigkeiten, Versorgung von Tieren (zum Beispiel Gassi gehen), die Begleitung Sterbender und "ähnlich gewichtige und unabweisbare Gründe". Bei Verstößen sind mindestens 500 Euro fällig. Kommt man wegen eines Staus erst nach 22 Uhr zu Hause an, gilt dies nicht als Verstoß. Kultur und Freizeit Alle Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Museen, Kinos, Gedenkstätten, Schwimmbäder oder Fitnessstudios müssen schließen. Büchereien, Archive und Bibliotheken dürfen öffnen.

Alle Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Museen, Kinos, Gedenkstätten, Schwimmbäder oder Fitnessstudios müssen schließen. Büchereien, Archive und Bibliotheken dürfen öffnen. Sport Erlaubt ist nur kontaktfreier Individualsport - alleine, mit Personen, mit denen man zusammenwohnt, oder mit maximal einer Person eines weiteren Haushalts. Mannschaftssport - mit Ausnahme von Profisport - ist verboten.

Erlaubt ist nur kontaktfreier Individualsport - alleine, mit Personen, mit denen man zusammenwohnt, oder mit maximal einer Person eines weiteren Haushalts. Mannschaftssport - mit Ausnahme von Profisport - ist verboten. Schulen Liegt der Inzidenzwert am letzten Freitag der Osterferien (9. April) über 100, müssen alle Schüler in der Folgewoche zu Hause bleiben, also in den Distanzunterricht. Ausnahmen bilden die Abschlussklassen, zu denen - das ist neu - dann auch Viertklässler an Grundschulen und die elften Klassen an Gymnasien, Berufs- und Fachoberschulen gehören. Sie alle bekommen Wechselunterricht oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand - unter der Voraussetzung, dass sie einen negativen Corona-Test vorlegen (entweder Schnelltest in der Schule oder PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist).

Liegt der am letzten Freitag der Osterferien (9. April) über 100, müssen alle Schüler in der Folgewoche zu Hause bleiben, also in den Distanzunterricht. Ausnahmen bilden die Abschlussklassen, zu denen - das ist neu - dann auch Viertklässler an Grundschulen und die elften Klassen an Gymnasien, Berufs- und Fachoberschulen gehören. Sie alle bekommen Wechselunterricht oder Präsenzunterricht mit Mindestabstand - unter der Voraussetzung, dass sie einen negativen Corona-Test vorlegen (entweder in der oder PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist). Kitas Können bis zum 1. April unter der Voraussetzung öffnen, dass die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Was in der Woche vom 6. bis zum 9. April gilt, richtet sich nach dem Inzidenzwert vom 1. April und wird an diesem Tag vom Landratsamt bekanntgegeben. Möglich sind jederzeit kleine "Betreuungsgemeinschaften" (siehe "Kontakte"). Corona-Schnelltests in Aichach-Friedberg über die Osterfeiertag Wer sich an Ostern einem Corona-Schnelltest unterziehen möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten. Karsamstag Am Karsamstag , 3. April, stehen ehrenamtliche Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes ( BRK ) zwischen 9 und 11 Uhr in der Kissinger Mehrzweckhalle an der Bahnhofstraße 69 bereit. Ebenso am Karsamstag bieten BRK-Helfer zwischen 10 und 12 Uhr in der großen Turnhalle der Pöttmeser Schule an der Gartenstraße 28 kostenlose Corona-Schnelltests an. Darüber hinaus bietet die Aichacher Zahnarztpraxis Dr. Schindler und Kollegen an der Münchener Straße 16 am Karsamstag zwischen 9 und 9.45 Uhr Antigen-Schnelltests ab 0 Jahren an.

Am , 3. April, stehen ehrenamtliche Helfer des ( ) zwischen 9 und 11 Uhr in der Kissinger Mehrzweckhalle an der 69 bereit. Ebenso am bieten BRK-Helfer zwischen 10 und 12 Uhr in der großen Turnhalle der Pöttmeser an der 28 kostenlose Corona-Schnelltests an. Darüber hinaus bietet die Aichacher Zahnarztpraxis Dr. Schindler und Kollegen an der 16 am zwischen 9 und 9.45 Uhr Antigen-Schnelltests ab 0 Jahren an. Ostersonntag Am Ostersonntag , 4. April, können Bürger sich zwischen 15 und 19 Uhr an der BRK-Schnellteststation in der Meringer Mehrzweckhalle an der Luitpoldstraße 8 testen lassen. Corona-Servicetelefon des Landratsamts ist an Osterfeiertagen erreichbar Das Corona-Servicetelefon des Landratsamtes ist unter 08251/92-444 für dringende Fragen am Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 12 bis 15 Uhr erreichbar. Die Mailadresse lautet corona@lra-aic-fdb.de. Lesen Sie dazu auch: Werden Aichach oder Friedberg Corona-Modellstädte?

