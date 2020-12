18:13 Uhr

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg bei 150,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich von Montag auf Dienstag nur geringfügig verändert. So ist die Corona-Lage im Landkreis.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) geringfügig auf 150,8 gesunken. Am Montag hatte der Wert bei 151,5 gelegen.

In den Kliniken an der Paar werden nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg derzeit 36 positiv getestete Patienten stationär behandelt. Das sind drei mehr als am Montag. Sieben der 36 liegen auf der Intensivstation, alle sieben werden beatmet.

Weitere aktuelle Corona-Zahlen aus dem Wittelsbacher Land gibt es derzeit nicht

Weitere aktuelle Corona-Zahlen aus dem Wittelsbacher Land - etwa dazu, wie viele Menschen bislang insgesamt positiv getestet wurden und wie viele sich aktuell vorsorglich in Quarantäne befinden - konnte das Gesundheitsamt bis zum frühen Dienstagabend nicht bekannt geben. Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, mitteilte, findet am Gesundheitsamt derzeit eine Software-Umstellung statt. Daher sei unklar, ob und wann am Dienstag weitere Zahlen verfügbar seien.

Das Gesundheitsamt arbeitet auch an den kommenden Feiertagen. Zwar ist das Gesundheitsamt an Heiligabend am Donnerstag, 24. Dezember, und am Neujahrstag am Freitag, 1. Januar, nicht besetzt, sondern nur in Notfällen mobil erreichbar. Fallbearbeitung und Ermittlung von Kontaktpersonen positiv Getesteter laufen Müller zufolge jedoch weiter.

