Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt bei 151,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Montag geringfügig auf 151,5 gesunken. Doch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus stieg.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Montag geringfügig auf 151,5 gesunken. Am Wochenende hatte sie noch etwas höher gelegen.

Insgesamt sind im Wittelsbacher Land bis zum Montag 2587 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte. Am Freitag waren es noch 2469 gewesen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 201 Menschen positiv getestet, davon 32 in Aichach, 61 in Friedberg, 23 in Mering und 14 in Kissing. 528 engere Kontaktpersonen positiv Getesteter befinden sich aktuell vorsorglich in Quarantäne.

In den Kliniken an der Paar werden derzeit 33 positiv getestete Patienten stationär behandelt, davon sieben auf der Intensivstation, von denen sechs beatmet werden. Am Freitag waren es noch 25 positiv getestete Patienten in den Kliniken an der Paar gewesen. Die Zahl von 51 Menschen, die bislang an oder mit Corona gestorben sind, blieb am Montag unverändert.

Aus dem Heilig-Geist-Spital in Aichach gibt es keine Neuigkeiten. Im Senioren- und Pflegeheim Haus an der Paar in Aichach wurde eine weitere Mitarbeiterin positiv getestet, hier findet am Freitag ein weiterer Reihentest statt. Im Haus St. Hildegard in Pöttmes folgt am Dienstag ein weiterer Reihentest, ebenso bei Pro Seniore in Friedberg.

