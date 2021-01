vor 17 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt bei 72,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg stieg am Montag auf 72,0. In den Kliniken an der Paar werden 21 positiv getestete Patienten behandelt.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Montag auf 72,0 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite mit. Am Sonntag hatte der Wert bei 61,6 gelegen.

In den vergangenen Tagen hatte das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg nicht durchgehend Zahlen an das RKI melden können. Grund war eine Software-Umstellung im Gesundheitsamt. Nach Angaben des Landratsamtes wurde sie über den Jahreswechsel so weit vollzogen, dass dem RKI nachträglich alle Zahlen bis einschließlich Montag übermittelt werden konnten - aufgegliedert nach den jeweiligen Tagen.

Gesundheitsamt meldet fehlende Corona-Werte nach

Demnach lag die Sieben-Tage-Inzidenz an Silvester bei 80,2, an Neujahr bei 102,5, am Samstag, 2. Januar, bei 75,0 und am Sonntag, 3. Januar, bei 61,6. Das entspricht nicht vollständig, aber weitgehend den vom RKI und von unserer Redaktion gemeldeten Zahlen.

In den Kliniken an der Paar werden 21 Corona-positive Patienten behandelt. Davon liegen sechs auf der Intensivstation, die alle sechs beatmet werden.

Ausbruchsgeschehen im Haus St. Hildegard in Pöttmes beendet

Das Ausbruchsgeschehen im Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard in Pöttmes wurde der Mitteilung des Landratsamtes zufolge für beendet erklärt. Weitere Zahlen konnte das Landratsamt am Montag unter erneutem Verweis auf die Software-Umstellung nicht liefern. "Die Kollegen im Gesundheitsamt hoffen, dass das im Laufe der Woche wieder funktioniert", hieß es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch den Kommentar: Blick auf die Corona-Zahlen kann trügerisch sein

Und lesen Sie auch:

Themen folgen