Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt auf 17,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Wochenende laut Robert-Koch-Institut auf 17,8 gesunken. Was der Landrat zu möglichen Lockerungen sagt.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Sonntag auf 17,8 gesunken. Am Samstag hatte der Wert laut Robert-Koch-Institut ( RKI) bei 22,3 gelegen. Am Freitag hatte das RKI 20,8 gemeldet.

Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Sonntag bei 61,8. Mit dem Wert vom Sonntag sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg zum zweiten Mal in kurzer Zeit unter die 20er-Marke. Am Mittwoch, 17. Februar, hatte der Wert bei 16,3 gelegen. Am Freitag, 12. Februar, hatte sie noch knapp über 30 betragen.

Aichach-Friedberg würde gerne lockern, aber nur einheitlich mit anderen

Angesichts der derzeit stabilen, relativ niedrigen Zahlen hatte der Landkreis am Montag der vorvergangenen Woche nach eigenen Angaben das Gesundheits- und das Innenministerium um einen einheitlichen Handlungsleitfaden gebeten, was mögliche Lockerungen angeht. Bei der allwöchentlichen Corona-Pressekonferenz im Landratsamt teilte Boris Peter, Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK), am Mittwoch mit, die Anfrage sei noch nicht beantwortet worden.

Einzelvorstöße seien nicht sinnvoll, sagte er. Es gelte nach wie vor die allgemeine Ausgangsbeschränkung: Motorradfahren zum Beispiel rein zum Selbstzweck sei nach wie vor nicht erlaubt. Wer sein Haus oder seine Wohnung verlasse, müsse dafür weiterhin einen triftigen Grund haben. Peter: "Wir hoffen auf bayernweite Vorgaben. Wir würden gerne Lockerungen machen."

Landrat Klaus Metzger: Lockerungen müssen über ganze Region funktionieren

Auch Landrat Klaus Metzger sprach sich gegen ein Vorpreschen des Landkreises Aichach-Friedberg aus: "Das muss über die Region einheitlich funktionieren. Ich bin ein großer Freund von Regelungen, die für alle gelten."

