vor 16 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt auf 20,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Donnerstag erneut gesunken. Sie liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei einem Wert von 20,8.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Donnerstag ein weiteres Mal leicht gesunken. Am Mittwoch hatte der Wert laut Robert-Koch-Institut ( RKI) bei 23,8 gelegen. Am Donnerstag meldete das RKI 20,8. Damit lag das Wittelsbacher Land deutlich unter der bayernweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 58,4.

Im Landkreis Aichach-Friedberg seien in den vergangenen sieben Tagen 32 Menschen positiv getestet worden, teilte das Landratsamt Aichach-Friedberg mit, davon unter anderem sechs Menschen in Aichach, sieben in Friedberg, sieben in Kissing und zwei in Mering. Insgesamt wurden im Wittelsbacher Land seit Anfang März 3480 Menschen positiv getestet.

Weiterer Mensch in Aichach-Friedberg stirbt im Zusammenhang mit Corona

Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist erneut gestiegen. Das Landratsamt meldete am Donnerstag 84 Verstorbene. Das ist einer mehr als am Mittwoch.

In den Kliniken an der Paar wurden am Donnerstagmorgen neun positiv getestete Patienten stationär behandelt. Davon lagen drei auf der Intensivstation und wurden beatmet. In Aichach gab es außerdem einen Corona-Verdachtsfall. Im Friedberger Krankenhaus gab es dem Landratsamt zufolge weder einen positiv Getesteten noch einen Verdachtsfall.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen