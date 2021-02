vor 16 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt auf 35,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Donnerstag auf 35,6 gesunken. Im Aichacher Krankenhaus werden 13 positiv Getestete stationär behandelt.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Donnerstag gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Nachmittag einen Wert von 35,6. Am Mittwoch hatte er bei 40,1 gelegen.

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, wurden am Donnerstagmorgen 13 positiv getestete Patienten stationär in Aichach behandelt. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. In Friedberg befanden sich am Donnerstag keine positiv Getesteten in stationärer Behandlung. Im Aichacher Krankenhaus gab es der Mitteilung des Landratsamtes zufolge am Donnerstag drei Covid-Verdachtsfälle, in Friedberg keinen.

Corona: 3413 Menschen aus Aichach-Friedberg wurden bislang positiv getestet

Einen neuen Fall meldet das Landratsamt von der Grundschule Pöttmes. Dort wurde ein Schüler in Notbetreuung positiv getestet. Er hatte sich als enge Kontaktperson eines weiteren Infizierten bereits in Quarantäne befunden.

Insgesamt wurden seit Anfang März 3413 Landkreisbewohner positiv getestet. In den vergangenen sieben Tagen waren es im Wittelsbacher Land 37 Menschen, davon unter anderem fünf in Aichach, zehn in Friedberg, drei in Kissing und drei in Mering. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen blieb mit 79 unverändert.

