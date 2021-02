16:53 Uhr

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt erneut leicht

Der positive Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg hält an. Am Dienstag sank sie ein weiteres Mal. Steigen sollen dafür die Impfstoff-Lieferungen.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Dienstag erneut leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Nachmittag einen Wert von 37,1. Am Montag hatte er bei 39,4, am Sonntag bei 40,1 gelegen. Für ganz Bayern nannte das RKI am Dienstag einen Wert von 74,7.

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, wurden am Dienstagmorgen 15 positiv getestete Patienten stationär in Aichach behandelt. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. In Friedberg befanden sich am Dienstag keine positiv Getesteten in stationärer Behandlung. Im Aichacher Krankenhaus gab es der Mitteilung des Landratsamtes zufolge am Dienstag fünf Covid-Verdachtsfälle, in Friedberg einen. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen blieb mit 79 unverändert.

Insgesamt wurden seit Anfang März 3396 Landkreisbewohner positiv getestet. In den vergangenen sieben Tagen waren es im Wittelsbacher Land 51 Menschen, davon unter anderem fünf in Aichach, zwölf in Friedberg, acht in Kissing und neun in Mering.

Ab nächster Woche soll mehr Impfstoff nach Aichach-Friedberg kommen

Wie das Landratsamt außerdem mitteilte, wurde am Montag die 5000. Impfung im Landkreis verabreicht. Laut Stand vom Sonntag sind knapp 1700 Menschen im Landkreis zweimal geimpft. In dieser Woche steht dem Landkreis Impfstoff für rund 850 Impfungen zur Verfügung. Im Impfzentrum in Dasing-Laimering finden jeden Tag zwischen 60 und 100 Impfungen statt. Ab kommender Woche werden die Liefermengen voraussichtlich erhöht.

Fast 80 Prozent der Heimbewohner in Aichach-Friedberg geimpft

In allen 19 Pflegeeinrichtungen im Landkreis haben mobile Teams der Firma Vitolus Impfungen verabreicht. Von derzeit 967 Bewohnern haben nach Angaben des Landratsamtes 749 eine Erstimpfung erhalten, das sind fast 77,5 Prozent. Weitere 14 Bewohner haben sich für eine Erstimpfung angemeldet.

Bei den Beschäftigten liegt die Quote niedriger: Von den 944 Mitarbeitern in den 19 Einrichtungen haben 486 eine Erstimpfung erhalten, das sind fast 51,5 Prozent - also etwas über die Hälfte. Weitere 28 haben sich für eine Erstimpfung angemeldet. Die Zweitimpfungen für Bewohner und Beschäftigte laufen derzeit.

Bislang laut Landratsamt nur "übliche Impfreaktionen" bekannt

Außer den üblichen Impfreaktionen wie Rötungen oder Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Fieber oder Kopf- und Gliederschmerzen sind dem Landratsamt zufolge bislang keine Nebenwirkungen bekannt. Die beiden Impfteams von Vitolus bestehen jeweils aus einem Arzt, einer Verwaltungskraft und einer Impfassistenz.

