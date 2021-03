17:32 Uhr

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt minimal auf 91,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg sank am Donnerstag geringfügig auf 91,3. Im Kinderhaus Aindling und im Kinderheim Friedberg gibt es positive Getestete.

Von Nicole Simüller und Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin knapp unter der 100er-Marke. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag sie am Donnerstag bei 91,3. Am Mittwoch hatte sie bei 92,8 gelegen.

Das Wittelsbacher Land befindet sich mit den Zahlen vom Donnerstag unter der bayernweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 114,5. Den deutschlandweiten Wert bezifferte das RKI mit 113.

3797 Bewohner in Aichach-Friedberg bislang positiv getestet

Seit März 2020 sind im Landkreis nach Angaben des Landratsamtes 3797 Personen positiv getestet worden. In den vergangenen sieben Tagen gab es 128 Corona-Fälle - davon unter anderem 24 in Aichach, 34 in Friedberg, elf in Kissing und 16 in Mering. Im Zusammenhang mit der Pandemie sind bislang 90 Landkreisbewohner gestorben.

Im Aichacher Krankenhaus wurden am Donnerstag fünf positiv getestete Patienten behandelt. Drei davon liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen im Krankenhaus Aichach zwei Verdachtsfälle. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es derzeit weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

Positive Fälle in Aindlinger Kinderhaus und Kinderheim Friedberg

Im Kinderhaus St. Martin in Aindling wurde nach Angaben des Landratsamtes ein Kind positiv getestet. Es befindet sich ebenso in Quarantäne wie zwölf weitere Kinder und vier Erzieher, die als enge Kontaktpersonen gelten. Im Kinderheim in Friedberg wurden zwei Personen in einer Wohngruppe positiv getestet. Sie selbst und acht Kinder als enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Ermittlungen laufen laut Landratsamt noch.

Inzidenz in Aichach-Friedberg: Ab 100 gilt wieder Lockdown

Würde die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg den Wert von 100 übersteigen und drei Tage infolge darüber liegen, würde ab dem fünften Tag die sogenannte "Notbremse" greifen. Das wäre gleichbedeutend mit einer Rückkehr in einen härteren Lockdown, wie er vor dem 8. März galt.

Erlaubt wären dann unter anderem nur noch Zusammenkünfte mit einer Person eines weiteren Haushalts. Bislang können sich bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Der Einzelhandel müsste vorerst wieder schließen, außerdem würde nach derzeitigem Stand eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft treten.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Landkreis Aichach-Friedberg

Seit Dienstag, 23. März, gelten in Aichach-Friedberg angesichts eines Inzidenzwerts zwischen 50 und 100 folgende Regeln:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Der Einzelhandel darf für Terminshopping-Angebote ("Click & Meet") öffnen, wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann.



Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung öffnen.

Erlaubt ist Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

