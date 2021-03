vor 12 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 32,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg stieg am Donnerstag auf 32,7. Der Landkreis will in den nächsten Wochen mehr Schnelltest-Möglichkeiten schaffen.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg ist am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 32,7 gestiegen. Am Mittwoch hatte der Wert bei 27,5 gelegen, am Dienstag hatte das RKI 31,2 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet. Im Vergleich steht das Wittelsbacher Land damit nach wie vor gut da: Für Bayern meldete das RKI am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 76,9.

Drei positiv Getestete werden im Aichacher Krankenhaus behandelt

Im Aichacher Krankenhaus wurden am Mittwochmorgen nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg drei positiv getestete Patienten stationär behandelt. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation, beide müssen beatmet werden. Hinzu kommen in Aichach zwei Verdachtsfälle. Für den zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg meldete das Landratsamt weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

28 Kinder und drei Erzieher des Kindergartens Aindling in Quarantäne

Ein Kind des Aindlinger Kindergartens wurde nach Angaben des Landratsamtes positiv getestet. Das Kind selbst sowie 30 enge Kontaktpersonen, davon 27 Kinder und drei Erzieher, befinden sich in Quarantäne.

Insgesamt sind seit März 3569 Landkreis-Bewohner positiv getestet worden. 53 Fälle wurden in der vergangenen Woche registriert - davon unter anderem 15 in Aichach, sieben in Friedberg, drei in Kissing und sechs in Mering. Im Wittelsbacher Land starben bislang 88 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Schnelltestmöglichkeiten in Aichach-Friedberg sollen erweitert werden

Der Landkreis will nun mehr Möglichkeiten schaffen, einen Schnelltest machen zu lassen. Landrat Klaus Metzger hat einer Pressemitteilung zufolge alle Bürgermeister im Wittelsbacher Land um Unterstützung gebeten. Sie sollen nun ermitteln, welche weiteren Testmöglichkeiten es in ihren Kommunen geben könnte. Schnelltests können grundsätzlich von Apotheken, Ärzten, Zahnärzten, ärztlich oder zahnärztlich geführten Einrichtungen, medizinischen Laboren sowie von Rettungs- und Hilfsorganisationen ausgeführt werden. Bislang gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg kostenlose Schnelltestmöglichkeiten in Aichach, Friedberg, Pöttmes und Mering.

Das bayerische Gesundheitsministerium hat die Kreisverwaltungsbehörden aufgefordert, die Testkapazitäten zu erhöhen. Hintergrund ist, dass es bundesweit in den nächsten Wochen und Monaten deutlich mehr Möglichkeiten geben soll, einen Schnelltest machen zu lassen. Wichtig wird das der Mitteilung zufolge insbesondere, wenn ab 22. März bei einer bestimmten Sieben-Tage-Inzidenz für einige Bereiche wie Außengastronomie oder Kultur ein tagesaktuelles negatives Testergebnis gefordert ist.

