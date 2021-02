vor 13 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt leicht an

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt am Donnerstag leicht von 16,3 auf 22,3 an. Ein Schüler der FOS in Friedberg wird positiv getestet.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist leicht angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Wert von 22,3.

Am Mittwoch hatte das RKI noch 16,3 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet. Damit war der Wert erstmals in diesem Jahr unter 20 gesunken. Im Vergleich steht das Wittelsbacher Land weiterhin gut da: Das RKI meldete für den Freistaat Bayern am Donnerstag einen Inzidenzwert von 55,3.

Kliniken an der Paar: Elf positiv Getestete in stationärer Behandlung

Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken an der Paar in Aichach bleibt konstant. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, wurden am Donnerstagmorgen elf positiv getestete Patienten stationär behandelt. Das sind genauso viele wie am Mittwoch.

Drei Patienten liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Im Aichacher Krankenhaus gibt es einen Covid-Verdachtsfall. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es dem Landratsamt zufolge aktuell weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

Corona in Aichach-Friedberg: 3447 positiv Getestete seit März

Insgesamt sind seit Anfang März 3447 Landkreisbewohner positiv getestet worden. 30 positiv Getestete wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert – darunter vier in Aichach, fünf in Friedberg, zwei in Kissing und vier in Mering. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 80 Landkreisbewohner gestorben. Der Stand hat sich zum Mittwoch nicht verändert.

FOS Friedberg: Ein Schüler positiv getestet, 29 Menschen in Quarantäne

Ein Schüler der FOS in Friedberg ist der Mitteilung des Landratsamtes zufolge positiv getestet worden. Zu Klassenstufe, Alter oder Geschlecht machte das Landratsamt keine Angaben. Sowohl der oder die positiv Getestete als auch 29 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Am 1. Februar hatten in Bayern die Abschlussjahrgänge an Gymnasien sowie Fachoberschulen (FOS) und Berufsoberschulen (BOS) mit dem Wechselunterricht gestartet - unter Auflagen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht auch im Klassenzimmer.

