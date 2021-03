17:40 Uhr

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt sprunghaft

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg stieg am Donnerstag auf deutlich über 40. Wegen technischer Probleme beim RKI standen nur Zahlen des LGL zur Verfügung.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Donnerstag sprunghaft gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab den Wert mit 45,3 (Stand: Donnerstagmorgen) an. Aufgrund anhaltender technischer Probleme beim Robert-Koch-Institut (RKI) standen am Donnerstag nur die Zahlen des LGL zur Verfügung. Die RKI-Werte für die deutschen Landkreise waren bis in die Abendstunden nicht einsehbar.

Da die Meldekette von den Gesundheitsämtern über das LGL zum RKI verläuft, sind die Werte von LGL und RKI zumeist nicht auf demselben Stand. Nach vorsichtiger Einschätzung von Teresa Wörle, stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes, dürfte der Wert des LGL aber nicht allzu weit von dem des RKI entfernt liegen, da allein in den vergangenen sieben Tagen 96 Landkreisbewohner positiv getestet wurden. Wörle zufolge wird gegebenenfalls am Freitag der Wert vom Donnerstag anhand der RKI-Daten rückwirkend korrigiert. Er ist entscheidend für die weiteren Maßnahmen. Am Mittwoch hatte die vom RKI gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz für Aichach-Friedberg 34,2 betragen, am Dienstag 37,9.

Sechs positiv getestete Patienten im Aichacher Krankenhaus

Der Landkreis liegt damit immer noch deutlich unter der bayernweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 96. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen laut RKI bei 90.

Im Aichacher Krankenhaus wurden am Donnerstagmorgen dem Landratsamt zufolge sechs positiv getestete Patienten stationär behandelt. Zwei liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. In Friedberg gibt es eine positiv getestete Patientin. Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer hatte am Mittwoch in einem Pressegespräch berichtet, dass sie im Gegensatz zu früheren positiv getesteten Patienten nicht nach Aichach verlegt wird. Sie habe ein Kind entbunden und werde das Friedberger Krankenhaus demnächst verlassen. Darüber hinaus gab es am Donnerstag laut Landratsamt zwei Verdachtsfälle in Aichach, in Friedberg keinen.

Corona: 3667 Menschen in Aichach-Friedberg bislang positiv getestet

In den vergangenen sieben Tagen wurden nach Angaben des Landratsamtes unter anderem 17 Menschen aus Aichach, 22 aus Friedberg, fünf aus Kissing und acht aus Mering positiv getestet. Insgesamt erhielten seit März 3667 Menschen in Aichach-Friedberg ein positives Testergebnis. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Verstorbenen stieg am Donnerstag auf 90.

Die aktuellen Regelungen in Aichach-Friedberg richten sich nach der Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts für den Landkreis. Das Landratsamt veröffentlicht sie auf seiner Internetseite immer tagesaktuell - ebenso die sich daraus ergebenden Regeln. Wird ein maßgeblicher Inzidenzwert von 35, 50 oder 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten, ändern sich die Regelungen ab dem fünften Tag.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Aichach-Friedberg

Der Landkreis liegt mit der Sieben-Tage-Inzidenz vom Donnerstag einen Tag über dem Wert 35,0. Folgende Regeln gelten aktuell:

Es dürfen sich zwei Haushalte treffen (maximal fünf Personen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht zählen).

Einzelhandelsgeschäfte dürfen öffnen mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden pro 20 Quadratmeter.

Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen öffnen.

Kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen im Außenbereich ist erlaubt, auch auf Außensportanlagen.

Wird ein maßgeblicher Inzidenzwert (35, 50, 100) an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten, ändern sich die Regelungen ab dem fünften Tag. Am Freitag entscheidet sich abhängig von den Inzidenzzahlen, ob und in welcher Form die Schulen und Kitas auch in der kommenden Woche geöffnet bleiben.

