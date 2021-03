vor 16 Min.

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Aichach-Friedberg auf 94,3

Der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter unterhalb der 100er-Schwelle. Sieben Corona-Patienten werden im Krankenhaus Aichach behandelt.

Von Max Kramer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt weiterhin knapp unter der 100er-Schwelle. Sie lag am Freitag bei 94,3, wie das zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Dies entspricht einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag (91,3). Trotz zuletzt steigender Zahlen liegt der Landkreis nach wie vor unter dem Durchschnitt in Bayern und Deutschland. Für den Freistaat meldete das RKI den Inzidenzwert 122, bundesweit liegt er bei 119.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bei 94,3

Seit Anfang März 2020 sind insgesamt 3813 Landkreis-Bewohner positiv getestet worden. In den vergangenen sieben Tagen waren es 122 – davon 24 in Aichach, 36 in Friedberg, zehn in Kissing und 15 in Mering. Bis heute sind im Landkreis Aichach-Friedberg 90 Personen an oder mit Corona gestorben.

Die Zahl der Corona-Patienten bleibt unterdessen relativ konstant. Mussten am Donnerstag fünf positiv getestete Personen am Aichacher Krankenhaus stationär behandelt werden, waren es am Freitag sieben. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommt in Aichach ein Verdachtsfall.

Osterferien: Schulen schließen, Betreuungsangebote können öffnen

Ab Samstag beginnen bayernweit die Osterferien. Während alle Schulen geschlossen sind, dürfen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen für Kinder öffnen. Voraussetzung dafür ist nach Auskunft des Landratsamts, dass die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

