Corona: Sieben-Tage-Wert in Aichach-Friedberg leicht gesunken

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist bei den Corona-Zahlen noch immer auf Stufe Dunkelrot. Doch die Sieben-Tage-Inzidenz sank von Mittwoch auf Donnerstag leicht.

Von Nicole Simüller

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg ist leicht gesunken. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hatte er am Mittwochmorgen bei 164,87 gelegen. Am Donnerstagmorgen lag er laut LGL etwas niedriger, nämlich bei 158,92.

Insgesamt haben sich bislang nach Angaben des Landratsamtes Aichach-Friedberg 1360 Menschen im Wittelsbacher Land seit März mit dem Coronavirus infiziert, davon 217 in den vergangenen sieben Tagen. Allein von Mittwoch bis Donnerstag kamen 43 Fälle hinzu. Wobei ein positives Testergebnis nicht zwangsläufig bedeutet, dass jemand auch aktuell erkrankt ist.

Corona in Aichach-Friedberg: Über 500 Menschen derzeit in Quarantäne

495 Menschen befinden sich als engere Kontaktpersonen von positiv Getesteten vorsorglich in Quarantäne. In den Kliniken an der Paar sind derzeit dem Landratsamt zufolge 22 positiv getestete Patienten in stationärer Behandlung, davon sechs auf der Intensivstation, fünf von ihnen werden beatmet.

Am Mittwoch hatte das Landratsamt eine positiv getestete Erzieherin in einer Kita an der Amberieustraße in Mering gemeldet. Am Donnerstag ergänzte das Landratsamt, dass es sich dabei um den Hort „Clara & Felix" handle. Für Freitag wird mit den Testergebnissen aus dem Spital in Aichach gerechnet.

