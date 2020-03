Corona: So bereiten sich Kitas und Seniorenheime im Raum Aichach vor

Plus Seniorenheime, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser in Aichach-Friedberg setzen sich schon länger mit dem Corona-Virus auseinander. Wie sie sich vorbereiten.

Lolita Höpflinger ist gut vorbereitet. Die Leiterin des Seniorenheims Haus an der Paar in Aichach weiß, was zu tun ist – jetzt, wo das Coronavirus im Landkreis angekommen ist. Sie hat für diesen Fall Anweisungen von dem Konzern bekommen, der ihr Haus betreibt. und ist froh darüber: „Das ist ein Vorteil.“ Eine der ersten Maßnahmen: Seit Donnerstag wird jeder Besucher des Heimes registriert.

Das ist nicht alles. Was sonst noch zu tun ist, gibt ein Stufenplan vor. Momentan herrscht Stufe zwei von vier. Alle Bewohner werden am Donnerstag brieflich über die Schutzmaßnahmen informiert. Höpflinger sagt: „Über 80-Jährige gehören zu den Risikogruppen, die müssen wir natürlich schützen.“

Wie sich die Kliniken an der Paar in Sachen Corona verhalten

Zu hören ist auch, dass Schwangere besonders gefährdet seien. Die Verantwortlichen im Friedberger Krankenhaus sehen das anders. „Schwangere“, so heißt es aus der Geschäftsführung, „sind keine Risikogruppe.“ Deshalb seien keine besonderen Maßnahmen ergriffen worden. Im übrigen, so eine weitere Auskunft der Kliniken an der Paar, hielten sich die Häuser in Aichach und Friedberg an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts für Krankenhäuser.

Einen Leitfaden haben auch die übrigen Seniorenheime im Landkreis erhalten. Die Altenhilfe am Landratsamt hat alle Einrichtungen mit einem Merkblatt vom Landesamt für Gesundheit versorgt. Darin stehen Handlungsempfehlungen von grundsätzlichen Hygienemaßnahmen bis hin zum Verhalten bei einem begründeten Verdacht. Dann soll der betroffene Bewohner zum Beispiel separat untergebracht werden, um eine mögliche Verbreitung des Erregers zu verhindern.

Im Seniorenheim an der Paar in Aichach wird Fieber gemessen

Die Schutzmaßnahmen sind mit Aufwand verbunden. Im Haus an der Paar ist der nicht unerheblich. Die Einrichtungsleiterin ist froh, dass ihr Personal gut mitzieht. Im Haus weisen Schilder auf die Einschränkungen hin, es gibt Spender für Desinfektionsmittel. Bei den Bewohnern messen die Mitarbeiter jetzt zweimal täglich die Temperatur. Liegt Fieber vor, wird sofort der Hausarzt eingeschaltet, versichert Höpflinger. Die Mitarbeiter müssen ebenfalls gegenseitig Fieber messen. Die Leiterin hat festgestellt: „Die Bewohner nehmen es sehr gelassen.“

Auch die Besucher beschweren sich nicht über die Maßnahmen. „Da hat jeder Verständnis“, erzählt Höpflinger. Angehörige, die Symptome aufweisen, wurden vom Heim aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Mitarbeiter werden bei einem leichten Schnupfen einen Mundschutz anlegen. Ein größerer Vorrat ist im Haus – rechtzeitig angeschafft vom Betreiberkonzern. Lolita Höpflinger hört sich erleichtert an, als sie das erzählt.

Aichacher Grundschule zeigt Kindern das Händewaschen

Auch an den Schulen wissen die Verantwortlichen, was zu tun ist. Das Kultusministerium hat sie zum Beispiel mit einem Merkblatt für die Eltern versorgt, berichtet Cornelia Zeman, stellvertretende Leiterin der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach. Das Blatt ging am Montag an die Eltern raus. Kernbotschaft: Wer in den Ferien in einem Risikogebiet war, soll zu Hause bleiben. Zeman berichtet, ein paar Kinder hätten erzählt, sie seien in Italien gewesen. Die Schule fragte bei den Eltern nach. Ergebnis: Es stimmte nicht. Die Kinder hätten vermutlich vor lauter Aufregung das Falsche erzählt.

Ansonsten greift die Schule auf die in der Erkältungs- und Grippesaison üblichen Schutzmaßnahmen zurück. Die Lehrer zeigten den Kindern, wie sie richtig Hände waschen, niesen oder husten, schildert Zeman. Kinder, die krank erscheinen oder fiebrig sind, lassen sie abholen, „ganz unabhängig von Corona“, so Zeman – zum Schutz der Betroffenen und der Mitschüler. „Das ist ganz selbstverständlich“, findet Zeman. Im Zweifelsfall hält die Schule Rücksprache mit Behörden. „Man muss Ruhe bewahren, aber immer mit einem offenen Auge beobachten“, lautet die Devise.

Jugendamt: "Alle Vorbereitungen getroffen"

Die Kita Wurzelkinder in Dasing hat sich ebenfalls vorbereitet. Laut Leiterin Martha Stimpfle gibt es zum Beispiel feste Zeiten zum Händewaschen, „nicht nur nach dem Toilettengang oder nach dem Spielen auf dem Spielplatz“. Stimpfle: „Auch vor der Brotzeit, nach dem Spielen und auch sonst legen wir Wert darauf.“ Zum Händewaschen singen die Kinder. „So lange das Lied dauert, so lange müssen sie die Hände waschen“, sagt Stimpfle. Ansonsten hat die Kita Empfehlungen an der Hand wie alle anderen Einrichtungen im Landkreis auch. Das Jugendamt hat diese auf Initiative der Regierung von Schwaben schon am 20. Februar weitergegeben, berichtet Leiter Bernd Rickmann.

Unter anderem steht darin, „was ist zu tun, wenn“. Zum Beispiel wäre dann das Jugendamt zu informieren. Bislang ist – „Gott sei Dank“, so Rickmann – noch keine Meldung eingegangen. Aber er versichert auch: „Alle Vorbereitungen, die getroffen werden konnten, haben wir getroffen.“

Lesen Sie dazu den Kommentar: Corona: Transparenz ist der richtige Weg

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie bei uns im Live-Blog: 190 Coronavirus-Fälle in Deutschland - mehrere Infizierte in der Region

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.