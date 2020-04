vor 39 Min.

Corona-Update: Zahl der Infizierten sinkt im Landkreis

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis ist am Freitag gesunken. Zwei Bewohner des AWO-Seniorenheims befinden sich derzeit in den Klinik.en an der Paar.

Von Claudia Bammer

Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt. Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldete am Freitag die aktuellen Zahlen.

Derzeit sind beim Gesundheitsamt 95 an Covid-19 Erkrankte registriert. Seit Beginn der Pandemie waren es 259 Infizierte. Davon sind bereits 148 Menschen wieder genesen. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle im Wittelsbacher Land. Bis Freitagnachmittag sind 16 Menschen im Landkreis mit oder an der Krankheit Covid-19 verstorben.

Corona-Krise:Zwei Bewohner des Aichacher AWO in der Klinik

Keine neue Zahl meldete das Landratsamt zu den Patienten, die in den Kliniken an der Paar behandelt werden. Am Donnerstag waren es 19 Patienten mit Covid-19, von denen fünf auf der Intensivstation beatmet wurden. Unter den Patienten, die sich in den Kliniken befinden, sind auch zwei Bewohner des AWO-Seniorenheims in Aichach, wie am Freitag Dieter Egger, Vorstandsvorsitzender der AWO Schwaben, berichtete.

Wie berichtet, gibt es seit Mittwoch eine Fieberpraxis in Aichach am alten Krankenhaus. Sie ist ab sofort unter der Telefonnummer 08251/909-396 erreichbar, teilt das Landratsamt mit.

Die Polizei setzt ihre Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen fort. Von Donnerstag, 6 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, gab es im Landkreis Aichach-Friedberg zehn Beanstandungen, meldet das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Darunter war am Donnerstagabend eine Gruppe junger Leute zwischen 21 und 25 Jahren im Aichacher Paartalpark. Einige von ihnen hatten sich mit Bierflaschen niedergelassen, so die Polizei. Nachdem bei keinem der fünf jungen Leute ein triftiger Grund für das Verlassen der eigenen Wohnung gegeben war, wurde die Zusammenkunft aufgelöst.

