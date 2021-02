vor 54 Min.

Corona: Warum in Oberbernbach mehrere Unberechtigte geimpft wurden

Plus Im Haus St. Vinzenz in Oberbernbach wurden mehrere Unberechtigte gegen Corona geimpft. Heimleitung und Caritas weisen die Verantwortung von sich. Wie kam es dazu?

Von Max Kramer

Im Landkreis Aichach-Friedberg mehren sich Fälle, in denen Unberechtigte eine Corona-Impfung bekommen haben. Nachdem Mitte Februar ein entsprechender Fall im Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard in Pöttmes bekannt wurde, ist nun eine weitere Pflegeeinrichtung betroffen: Im Haus St. Vinzenz im Aichacher Stadtteil Oberbernbach haben mindestens vier Personen eine Impfung erhalten, die ihnen ursprünglich nicht zustand. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte Herbert Kratzer, Geschäftsführer der Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH (CAB). Wie konnte es dazu kommen?

Corona-Impfungen im Haus St. Vinzenz Oberbernbach fanden spontan statt

Der Tag, um den es geht, ist der 26. Januar. An jenem Dienstag kam Vitolus, Betreiber der mobilen Impfteams, nach Oberbernbach, um Bewohnern und Mitarbeitern im Haus St. Vinzenz die erste Corona-Impfung zu verabreichen. Die Liste all jener, die sich dort impfen lassen wollten, umfasste rund 65 Namen – in etwa zu gleichen Teilen Personal und Bewohner. Wer darauf stehen sollte, entschied wie vorgeschrieben die Heimleitung, namentlich Doris Breu. "Auf meiner Liste standen nur Mitarbeiter und Bewohner, die dazu auch berechtigt waren. Alles, was in meiner Verantwortung stand, war astrein", sagt Breu. Dennoch wurden nach Informationen unserer Redaktion an jenem 26. Januar im Haus St. Vinzenz auch vier Menschen geimpft, die laut Impfordnung noch nicht an der Reihe waren.

CAB-Geschäftsführer Herbert Kratzer bestätigt diese Informationen gegenüber unserer Redaktion. Die vier Personen seien jedoch nicht, wie in früheren Fällen, auf die Liste "geschmuggelt" worden, sondern hätten die Impfung spontan bekommen. "Nachdem alle Bewohner und Mitarbeiter auf der Liste geimpft waren, blieben mehrere Impfdosen übrig. Das Impfteam hat daraufhin Druck gemacht und der Heimleitung gesagt: ,Bitte bringen Sie so schnell wie möglich Menschen, die zusätzlich geimpft werden können.'" Hintergrund: Ende Januar galt als Maßgabe, angebrochenen Impfstoff innerhalb von zwei Stunden zu verimpfen, da man davon ausging, dass er sonst verfällt. Inzwischen sind die Lagerungsbedingungen für den Impfstoff von Biontech/Pfizer etwas gelockert worden.

Übriger Impfstoff: Vier unberechtigte Personen in Pflegeheim geimpft

Für Fälle, in denen spontan Impfstoff übrig bleibt, gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg eine spezielle Nachrücker-Liste, genannt "Hop-On-Liste", mit Angehörigen spezieller Berufsgruppen wie Feuerwehr oder Polizei. Diese kam am 26. Januar in Oberbernbach jedoch nicht zum Einsatz. Warum? Wolfgang Müller, Sprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg, erklärt: "Es geht in der Schnelle der Zeit immer um die praktikabelste Lösung." Die Hop-On-Liste sei vor allem als Absicherung gedacht, wenn Impfungen im größeren Stil ausfallen. "Wenn aber nur wenige Dosen übrig bleiben, kann das auch bedeuten, dass das Impfteam nicht auf die Hop-On-Liste zurückgreift, sondern die Anwesenden vor Ort darum bittet, spontan Impfwillige zu suchen." Ob jemand Polizist oder in einem Pflegeheim ehrenamtlich tätig sei, mache mit Blick auf die Priorisierung keinen großen Unterschied.

Dass Impfdosen übrig bleiben, liegt nach Auskunft von Müller normalerweise daran, dass pro Fläschchen von Biontech/Pfizer fünf bis sechs Impfungen möglich seien. Dieses "bis" ist jedoch entscheidend, weil so in einzelnen Fällen auch mehr Dosen entnommen werden können als ursprünglich verimpft werden sollten - so wie in Oberbernbach. Dort hat das Personal nach Auskunft von CAB-Geschäftsführer Kratzer "relativ zufällig" herumtelefoniert, um Impfwillige ausfindig zu machen. Die vier Personen, die daraufhin gekommen seien, seien entweder Mitarbeiter "im weiteren Sinn" oder "persönliche Bekannte". Zu welcher Prioritätsstufe diese gehörten und ob es sich dabei auch um Angehörige handelt, wollte er mit Verweis auf den Datenschutz nicht kommentieren

Herbert Kratzer von Caritas: "Impfstoff wegschmeißen verantwortungslos"

Auch ihm wäre es lieber gewesen, sagt Kratzer, wenn ursprünglich Berechtigte die übrig gebliebenen Impfdosen bekommen hätten. "Selbstverständlich. Aber in der Situation Ende Januar wäre die Alternative gewesen, den Impfstoff wegzuschmeißen. Und das wäre verantwortungslos gewesen." Die Entscheidung, die vier Personen zu impfen, habe jedoch alleine das Impfteam von Vitolus mit dem zuständigen Impfarzt getroffen. Der Dienstleister war am Freitag für keine Stellungnahme zu erreichen.

Die vier Personen wurden am 16. Februar - die Diskussion um Impfvordrängler war da längst entbrannt - gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitern im Haus St. Vinzenz zum zweiten Mal geimpft. Landratsamts-Sprecher Wolfang Müller erklärt, er könne verstehen, wenn Impfungen für ursprünglich Unberechtigte auch für Unverständnis sorgten. "Gerade, wenn man Angehörige hat, die eine Impfung dringend brauchen. Wenn eine Dosis ungenutzt verfällt, hat davon aber auch niemand etwas. Je mehr Menschen geimpft werden können, desto besser." Er gehe davon aus, dass es zu Konstellationen wie in Oberbernbach nicht mehr allzu häufig komme. In den nächsten Wochen erreiche immer mehr Impfstoff den Landkreis. Die Impfaktivität verlagere sich dann stärker von den mobilen Teams in die Impfzentren in Dasing und Kissing.

