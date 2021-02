vor 16 Min.

Corona-Zahlen: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 57,9

Die Corona-Infektionszahlen gehen im Landkreis Aichach-Friedberg weiter zurück. In den vergangenen sieben Tagen wurden 63 Menschen positiv getestet.

Von Carmen Jung

Eigentlich ist die Entwicklung positiv: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist erneut gesunken. Sie liegt am Dienstag laut Robert-Koch-Institut bei 57,9. Am Montag stand der Wert noch bei 65,4. Derweil bereitet die Nachricht von einem ersten nachgewiesenen Fall einer Corona-Mutation am Aichacher Krankenhaus Sorgen.

Am Aichacher Krankenhaus werden 18 Infizierte behandelt

Ebenfalls gesunken ist die Anzahl der Covid-19-Patienten am Aichacher Krankenhaus. Am Dienstag wurden dort stationär 18 Infizierte versorgt. Vor einer knappen Woche waren es noch 31. Fünf Covid-19-Patienten werden laut Mitteilung des Landratsamtes aktuell auf der Intensivstation beatmet. Insgesamt ist die Intensivstation derzeit voll ausgelastet. Die Aichacher Klinik verzeichnet außerdem vier Verdachtsfälle. Am Friedberger Krankenhaus gibt es derzeit keinen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 63 Menschen im Landkreis positiv getestet. Sechs davon kommen aus Aichach, 27 aus Friedberg, fünf aus Kissing und drei aus Mering.

