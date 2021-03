11:51 Uhr

Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen weiter

Corona-Schnelltests sollen das Leben in Deutschland wieder etwas normalisieren. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg steigt der Inzidenz-Wert derzeit wieder an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt zum zweiten Mal in Folge über 35. Was das für das Wittelsbacher Land bedeutet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Samstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) erneut gestiegen. Das RKI meldete am Samstag für das Wittelsbacher Land 38,6 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Freitag lag die Inzidenz bei 37,9. Damit weist der Landkreis den zweiten Tag in Folge einen Inzidenz-Wert über 35 auf.

Sollte die Inzidenz auch am Sonntag über 35 liegen, würden ab Dienstag im Landkreis strengere Kontaktbeschränkungen gelten. Dann dürften sich nur noch zwei Haushalte von maximal fünf Personen treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Alle anderen derzeit geltenden Regeln blieben unverändert.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Landkreis Aichach-Friedberg

Solange die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis nicht drei Tage hintereinander über 35 liegt, gilt weiterhin:

Es dürfen sich drei Haushalte von maximal zehn Personen treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen.

Einzelhandelsgeschäfte dürfen mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden pro 20 Quadratmeter öffnen.

Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen öffnen.

Kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, ist erlaubt.

Bleibt der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 35, dürfen sich ab dem übernächsten Tag nur noch zwei Haushalte von maximal fünf Personen treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitzählen. Der Rest bleibt wie oben. Auch die angekündigten Lockerungen für die Schulen treten am Montag in Kraft.

