Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land steigen leicht an

Übers Wochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen Im Landkreis leicht angestiegen. 31 Covid19-Patienten werden im Aichacher Krankenhaus behandelt.

Von Carmen Jung

Über das Wochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Aichach-Friedberg leicht angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag einen Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 76,5.

Innerhalb von sieben Tagen gab es 103 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Infektionen innerhalb von sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, lag am Freitag bei 72. Am Samstag gab der Wert mit 71,3 noch ein wenig nach. Bis Sonntag verzeichnete das RKI allerdings 103 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einem Inzidenz-Wert von 76,5 entspricht.

Sechs Covid19-Patienten werden im Aichacher Krankenhaus beatmet

Nach Angaben des Landratsamtes ist auch die Zahl der Covid19-Patienten, die im Aichacher Krankenhaus liegen, bis Sonntag gestiegen. Am Samstag wurden 28 positiv getestete Patienten stationär behandelt , davon keiner in Friedberg.

Sechs Patienten liegen in Aichach auf der Intensivstation. Sie alle werden dem Landratsamt zufolge beatmet. An dieser Zahl änderte sich bis Sonntag nichts. Die Anzahl der Covid19-Patienten stieg allerdings auf 31, davon wiederum keiner in Friedberg, wie das Landratsamt betont.

