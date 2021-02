vor 32 Min.

Corona: Zahlen sinken auf neuen Tiefstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Sie liegt am Mittwoch bei 16,3 im Landkreis Aichach-Friedberg. Auf dem Bauernhof ist eine Reihentestung geplant.

Die Statistik liefert erneut gute Werte: Am Mittwoch liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis erstmals in diesem Jahr unter 20. Sie ist laut Robert-Koch-Institut von 21,5 am Dienstag auf 16,3 gesunken. Ebenfalls positiv: Es gibt keine weiteren Todesopfer.

Drei Infizierte: 70 Mitarbeiter eines Hofes werden getestet

Neuigkeiten gibt es zu den drei infizierten Personen, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreisnorden aufgefallen sind. In der Pressekonferenz am Mittwoch im Landratsamt berichtete das Gesundheitsamt von einer Überprüfung vor Ort am Dienstag. Die Behörde hatte am Hygienekonzept nichts zu beanstanden.

Zwei der betroffenen Mitarbeiter hielten sich schon länger auf dem Hof auf, einer sei bei der Einreise-Isolation aufgefallen, hieß es. Ende der Woche ist eine Reihentestung von über 70 Mitarbeitern des Betriebes geplant.

Elf Covid-19-Patienten liegen im Aichacher Krankenhaus

Im Aichacher Krankenhaus werden aktuell elf positiv getestete Patienten behandelt, vier davon werden auf der Intensivstation beatmet. Es gibt drei Verdachtsfälle, in der Friedberger Klinik keinen. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis 28 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen