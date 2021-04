Corona-Zahlen steigen weiter: Inzidenz in Aichach-Friedberg liegt jetzt bei 134,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter. Sie liegt nun bei 134,4. Auch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus nimmt zu.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg setzen ihren Aufwärtstrend fort. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Donnerstag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 134,4 - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (127), an dem die Zahlen deutlich nach oben gegangen waren. Auch außerhalb der Landkreisgrenzen spannt sich die Lage weiter an: In Bayern stieg die Inzidenz von 173 auf 178, in Deutschland von 153 auf 160.

Höhere Inzidenz und mehr Corona-Patienten in Aichach-Friedberg

Auch die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist leicht gestiegen. Nachdem dort am Mittwoch zwölf positiv Getestete stationär behandelt wurden, waren es am Donnerstagmorgen 13. Wie am Vortag liegen sechs Corona-Patienten auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen zwei Verdachtsfälle in Aichach. Weder bestätigte noch Verdachtsfälle gibt es nach Auskunft des Landratsamts Aichach-Friedberg derzeit am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg.

"Corona-Notbremse": Seit Donnerstag gelten im Landkreis strengere Regeln

Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land zuletzt drei Tage über 100 lag, greift seit Donnerstag wieder die "Corona-Notbremse". Dadurch gelten verschärfte Regeln: Treffen sind nur noch mit einer Person eines weiteren Haushalts erlaubt, Kultureinrichtungen müssen schließen, außerdem tritt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft. Der Einzelhandel darf weiterhin mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") öffnen - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Kunden einen negativen Corona-Test vorlegen: entweder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest.

