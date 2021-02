vor 58 Min.

Corona am Krankenhaus Friedberg: Über 100 Fälle bei Patienten und Mitarbeitern

Plus Die Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs am Krankenhaus Friedberg dauert an. Inzwischen spricht das Gesundheitsamt von über 100 positiven Fällen bei Mitarbeitern und Patienten seit November.

Nach dem im Januar bekannt gewordenen Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus ist das Ausbruchsgeschehen nach wie vor nicht offiziell beendet. Weiterhin gibt es, wenn auch vereinzelt, positive Fälle nicht nur unter Patienten, sondern auch unter Mitarbeitern. Zur Situation am Krankenhaus und zur Aufarbeitung des Ausbruchs äußerten sich Klinik-Geschäftsführung und Gesundheitsamt am Mittwoch in einem Pressegespräch.

86 Patienten werden derzeit stationär in Friedberg behandelt, acht von zehn Betten auf der Intensivstation sind belegt. Die vom Corona-Ausbruch besonders betroffenen Stationen 2.2 und 3.1 sind Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer zufolge wieder in Betrieb. Die dort behandelten Patienten waren zuvor entlassen und die Stationen grundgereinigt worden. Die 2.2 nahm in der vergangenen Woche als Isolations-Aufnahmestation den Betrieb auf und ist derzeit mit zwölf Patienten belegt. Auf diese Station kommen Menschen, die zunächst negativ getestet werden, bei denen aber das Ergebnis des PCR-Tests noch nicht vorliegt. Sie werden bis dahin wie positiv Getestete behandelt. Die 3.1 ist seit Dienstag wieder in Betrieb, derzeit mit sieben Patienten.

Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus nach wie vor nicht beendet

Das Ausbruchsgeschehen an der Klinik ist weiterhin nicht für beendet erklärt. Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper erklärte das damit, dass in einem Krankenhaus naturgemäß immer wieder Fälle aufträten: Menschen gingen dorthin, weil sie krank seien. Zudem gibt es immer wieder, wenn auch vereinzelt, positive Fälle unter den Mitarbeitern. Noch liegen die Ergebnisse des Reihentests aller Mitarbeiter am vergangenen Donnerstag und Freitag nicht vollständig vor; einige, die außerhalb des Landkreises leben, ließen sich erlaubterweise an ihrem Wohnort testen, was die Meldewege verlängert. Bisher war Höper zufolge ein Ergebnis positiv. Klinik-Chef Mayer sprach von zwei Mitarbeitern, die seit Freitag positiv getestet wurden; sie hätten jedoch "beide aktuell keinen Kontakt zur Klinik".

Nach wie vor müssen sich alle Mitarbeiter vor Schichtbeginn einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Mindestens bis zum nächsten Mittwoch wird das laut Gesundheitsamt so beibehalten. Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, wird per PCR-Test nachgetestet. Da auch die Antigen-Schnelltests nicht hundertprozentig zuverlässig sind, gab es Mayer zufolge in den vergangenen zehn Tagen bei neun Mitarbeitern immer wieder positive Antigen-Schnelltests, auf die negative PCR-Tests folgten. Aufgrund der zunächst positiven Schnelltests durften die Mitarbeiter jedoch nicht arbeiten, was die Dienstpläne mehrfach über den Haufen warf. Mayer sprach von einem "Ping-Pong-Spiel" und kündigte an, dass der Einsatz anderer Testverfahren geprüft werde.

Gesundheitsamt: Zahl positiver Fälle an Klinik hat "erfreulich abgenommen"

Auch wenn die Zahl der positiven Fälle am Krankenhaus laut Gesundheitsamt "erfreulich abgenommen" hat, wird Höper zufolge weiterhin bei jedem von ihnen untersucht, ob ein Zusammenhang mit dem Ausbruch besteht und ob die Ansteckung im Krankenhaus erfolgte. Rückwirkend geschieht dasselbe bei allen bislang vorliegenden positiven Fällen. Eine aufwendige Arbeit: Krankheitsverlauf und individuelle Vorgeschichte, Arztbriefe und Klinikunterlagen müssen angefordert und in Augenschein genommen werden. Wie die Gesundheitsamtsleiterin mitteilte, reicht die rückwirkende Aufarbeitung positiver Fälle inzwischen bis zum 11. November zurück.

Auf Nachfrage unserer Redaktion, seit wann der Ausbruch angesichts dieser weit zurückreichenden Aufarbeitung inzwischen andauere, verwies Höper lediglich auf den Abschlussbericht, den Gesundheitsamt und Task-Force Infektiologie bis in einigen Wochen erarbeiten wollen.

Gesundheitsamt äußert sich nicht zu Ursache des Corona-Ausbruchs

Wie berichtet, hatte das Landratsamt im Januar auf Nachfrage unserer Redaktion folgende Zahlen zu positiven Testergebnissen mitgeteilt: elf Krankenhaus-Mitarbeiter aus dem Wittelsbacher Land und 15 Patienten im November, 16 Mitarbeiter aus dem Landkreis und 21 Patienten im Dezember sowie elf Mitarbeiter aus dem Landkreis und zehn Patienten bis 18. Januar. Die Zahlen haben sich inzwischen deutlich erhöht. Höper: "Insgesamt gibt es über 100 gesichert positive Fälle." Diese verteilten sich etwa zur Hälfte auf Mitarbeiter und Patienten.

Das Landratsamt betonte in einer am Mittwochnachmittag dazu versandten Pressemitteilung, dass in den Zahlen alle Mitarbeiter enthalten seien, die in Friedberg seit Herbst positiv getestet wurden - auch solche, "bei denen noch nicht klar ist, ob sie sich innerhalb der Klinik angesteckt haben oder im privaten Umfeld". Auch seien Patienten darunter, die zunächst in Friedberg als Verdachtspatienten in Isolation aufgenommen und nach Sicherung der Diagnose nach Aichach verlegt wurden. "Dies bedeutet, dass aus der genannten Anzahl der Fälle nicht geschlossen werden kann, wie viele tatsächlich mit dem Ausbruchsgeschehen in Verbindung standen oder stehen."

Höper wollte sich weder zur Ursache des Ausbruchs noch zur Zahl der derzeit bekannten - sogenannten "nosokomialen" - Infektionen, die im Krankenhaus stattfanden, noch zur Zahl der derzeit bekannten Todesfälle äußern. Zu all diesen Fragen wolle sie keine Zwischenstände mitteilen, so die Gesundheitsamtsleiterin. Sie verwies auf den Abschlussbericht: Dieser werde eine allgemeine Chronologie der Ereignisse enthalten; zudem werde der Anteil nosokomialer, nicht nosokomialer und fraglicher Fällen aufgeschlüsselt - auch für die Todesfälle.

Gesundheitsministerium hat Vorgänge am Friedberger Krankenhaus im Blick

Im Januar hatte das Landratsamt auf Nachfrage mitgeteilt, dass seit Anfang Dezember zwei Patienten des Friedberger Krankenhauses am 2. Dezember und 18. Januar verstorben seien. Sie waren laut Landratsamt bei der Aufnahme negativ, erst ein weiterer Test während des Aufenthalts im Krankenhaus fiel positiv aus. Das Landratsamt unterstrich mit Verweis auf die Inkubationszeit, dass der positive, zweite Test nicht zwangsläufig bedeute, dass die Patienten sich im Krankenhaus angesteckt haben.

Nach mehreren Rückmeldungen von Angehörigen von Krankenhaus-Patienten in unserer Redaktion in den vergangenen Wochen ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der Todesfälle durch den Corona-Ausbruch in der Friedberger Klinik noch um mehrere erhöhen wird. Nach Informationen unserer Zeitung hat auch das Gesundheitsministerium in München die Vorgänge am Friedberger Krankenhaus im Blick. (mit jub)

