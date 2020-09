vor 28 Min.

Corona an Aindlinger Grundschule: Eltern dürfen sich sorgen

Plus Nach dem ersten Corona-Fall an einer Schule im Wittelsbacher Land ist Panik fehl am Platz. Aber eine gewisse Beunruhigung der Eltern ist normal und richtig.

Von Evelin Grauer

Der Sprecher des Landratsamtes in Aichach hat recht: Es war lange zu erwarten, dass es irgendwann auch an einer Schule im Landkreis einen Corona-Fall geben wird. Jetzt ist der Fall in Aindling eingetreten. Aber es ist für die Eltern trotzdem nicht einfach, sich keine Sorgen zu machen. Mit Sicherheit sind in Aindling nicht nur die Eltern der betroffenen zweiten Klasse, sondern alle Grundschuleltern beunruhigt.

Panik ist in der Tat fehl am Platz, aber dass sich die Eltern Gedanken machen, ob ihr Kind irgendwo mit dem erkrankten Kind zusammengekommen ist, kann sicher nicht vermieden werden und ist vermutlich auch richtig so. Eltern müssen sich einfach derartige Fragen stellen.

Masketragen ist doof, aber sinnvoll

Sie dürfen hoffentlich aber auch darauf vertrauen, dass die Hygieneschutzmaßnahmen und Abstandsregeln an der Aindlinger Grundschule bestens umgesetzt wurden und daher tatsächlich nur eine Klasse betroffen ist. Es ist verständlich, wenn Schüler es doof finden, auf dem Schulgelände Maske zu tragen oder von den anderen Jahrgängen getrennt zu werden, aber wenn diese Vorschriften dazu dienen, die Virusverbreitung einzuschränken, sind sie berechtigt.

