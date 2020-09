vor 4 Min.

Corona bremst den Musikverein Kühbach aus

Plus Der Musikverein Kühbach zieht Bilanz: In diesem Jahr hat er erst drei Auftritte absolviert. Für ein Mitglied bringt die Versammlung eine besondere Ehre mit sich.

Von Josef Mörtl

Mit sechsmonatiger Verspätung fand kürzlich die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kühbach statt. Höhepunkt des Abends war die Ernennung des früheren Bürgermeisters Johann Lotterschmid zum Ehrenmitglied. Begrüßen konnte Vorsitzender Max Arzberger auf der Versammlung auch das Ehrenmitglied Edith Sibinger und den Dirigenten des Orchesters, Joseph Rast.

Für den Verein war es kein Jahr wie alle anderen. Der Vorsitzende ging darauf ein, dass sämtliche Konzerte abgesagt und die sonst üblichen Auftritte, wie zum Beispiel das Kühbacher Brauereifest, ins Wasser gefallen waren. Auch das traditionelle Kühbacher Weihnachtskonzert fällt heuer aus. Mit dem Kühbacher Kriegergedenktag und zwei Hochzeiten gab es überhaupt erst drei Auftritte.

Im März, beim Ausbruch der Pandemie, wurden der Probebetrieb und der Musikunterricht komplett eingestellt. Der Unterricht wurde im Mai wieder aufgenommen und im September die Gesamtproben, allerdings unter strengsten Hygienekonzepten.

Der größte Einschnitt in der Vereinsgeschichte

Die Corona-Krise ist der bisher größte Einschnitt in der Vereinsgeschichte. Das macht sich auch bei den Finanzen bemerkbar. War es 2019 noch ein finanziell gutes Jahr, so fehlen heuer die Einnahmen durch die Auftritte. Vorsitzender Arzberger betont: „Die Kühbacher Musiker sind froh, dass wir nach sechs Monaten Zwangspause endlich wieder in den Proben miteinander musizieren dürfen.“ Das habe man schon bei den ersten Proben gemerkt.

Viel los war dagegen im Vorjahr. Es gab Kirchenkonzerte in Kühbach und Schiltberg, der Verein nahm bei den Kommunionfeiern in Kühbach und Inchenhofen und dem Brauereifest in Kühbach sowie beim Marktfest, den Kriegerfesten in Kühbach und Unterschönbach teil und wirkte beim Leonhardiritt in Inchenhofen mit. Außerdem umrahmte er die Volkstrauertage in Kühbach, Peutenhausen (Gemeinde Gachenbach) und Gachenbach musikalisch und trat beim heimischen Weihnachtskonzert in der Kühbacher Schule auf, das wie immer ein großer Erfolg wurde.

Musikverein Kühbach ernennt ein neues Ehrenmitglied

Schatzmeister Sebastian Reichhold gab einen umfangreichen Kassenbericht, seine gute Arbeit bestätigten die beiden Revisoren Anneliese Fuchs und Walter Bergmair.

Der Musikverein Kühbach ernannte den früheren Bürgermeister Johann Lotterschmid zum Ehrenmitglied: (von links) Zweiter Vorsitzender Florian Schlämmer, Lotterschmid, Vorsitzender Max Arzberger und Kapellmeister Joseph Rast. Bild: Josef Mörtl

Zum Schluss der Versammlung wurde Lotterschmid unter dem Beifall der Anwesenden zum Ehrenmitglied ernannt. Wie der Vorsitzende in seiner Laudatio meinte, habe der frühere Bürgermeister immer ein offenes Ohr für die Kühbacher Musiker gehabt. Arzberger sagte: „Er ist ein Freund und Gönner des Vereins.“

