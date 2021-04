Corona im Wittelsbacher Land: Neuer Inzidenz-Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht am Sonntag mit 226,5 einen neuen Höchststand. Ab Montag ändern sich die Regeln - allerdings nur in einem Punkt.

Gestiegen ist im Wittelsbacher Land die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag sie am Sonntag bei 226,5. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Pandemie. Am Samstag war sie mit 211,7 zwar etwas niedriger als am Freitag mit 213,9. Weil die 150-er-Marke aber bereits am Donnerstag mit 205 deutlich überschritten war, war das schon am Samstag den dritten Tag in Folge der Fall. Die bisherigen Regelungen ändern sich deshalb ab Montag, 26. April, - allerdings nur in einem Punkt.

War Einkaufen in Geschäften bis Samstag noch mit Termin und Test möglich, gilt ab Montag wieder "Click & Collect" oder "Call & Collect". Genau heißt das, möglich ist in den Ladengeschäften ab Montag nur noch das Abholen (Collect) vorbestellter Ware per Internet (Click) oder Anruf (Call). Grundlage dafür ist die kürzlich bundesweit beschlossene "Corona-Notbremse". Bislang waren Einkäufe mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") und negativem Corona-Test in Bayern bis zu einer Inzidenz von 200 möglich.

Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben offen

Geöffnet bleiben, bei Einhaltung der Voraussetzungen wie Mindestabstand, begrenzte Kundenanzahl, FFP2-Maskenpflicht für Kunden sowie Schutz- und Hygienekonzept. folgende Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe: der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Versicherungsbüros, Brief- und Versandhandel, Reinigungen, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel.

Auch an den übrigen Regelungen ändert sich nichts. Private Zusammenkünfte sind mit einer weiteren Person möglich. Zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Kontaktfreier Sport ist mit Personen des eigenen Haushalts sowie einer weiteren Person erlaubt.

Distanzunterricht an den Schulen

In den Schulen findet in der Woche vom 26. bis 30. April an allen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt. Ausnahmen sind Abschlussklassen, die Jahrgangsstufen 4 der Grundschulstufe sowie die Jahrgangsstufen 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen. Kann dort der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden, gilt Präsenzunterricht. Andernfalls findet Wechselunterricht statt. Kindertageseinrichtungen müssen geschlossen bleiben, wobei eine Notbetreuung möglich ist.

Gesunken ist die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus. Waren es am Freitag zehn Patienten, die dort stationär behandelt wurden, so waren es am Samstag und am Sonntag jeweils sieben. An beiden Tagen wurden drei Patienten auf der Intensivstation behandelt, die alle beatmet wurden. Während die Kliniken an der Paar am Samstag für Aichach noch einen Verdachtsfall meldeten, gab es am Sonntag weder in Aichach noch in Friedberg Verdachtsfälle.

Weniger Corona-Patienten im Krankenhaus

Positiv getestete Patienten stationär in Aichach: 7 (davon 3 auf Intensiv, die alle beatmet werden), in Friedberg: 0; Verdachtsfälle in Aichach: 0, in Friedberg: 0. (mit kmax)

Lesen Sie dazu auch: