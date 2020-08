19.08.2020

Corona in Aichach-Friedberg: 19 Personen aktuell positiv getestet

Auch in Aichach-Friedberg steigt wieder die Zahl an Corona-Fällen. Inzwischen sind 19 Personen positiv getestet worden. Einige davon sind Reiserückkehrer.

Die Corona-Zahlen im Landkreis steigen weiterhin. Am Montag waren noch elf Menschen wegen positiver Corona-Tests in Quarantäne. Am Mittwoch vermeldete das Landratsamt 19 Fälle. Zusätzlich dazu befinden sich 40 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt sind seit März im Landkreis 425 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Neun der aktuellen Corona-Infizierten sind Reiserückkehrer. Laut Landratsamt waren sie überwiegend in Balkanländer gereist.

Corona: Bayernweite Bestimmungen für Reiserückkehrer

Für Reiserückkehrer gelten bayernweite Bestimmungen. Wer in einem Risikogebiet war, muss nach der Rückkehr in häuslicher Quarantäne bleiben, sich testen lassen und das Gesundheitsamt kontaktieren. Dr. Viktoria Schaefer sagte am Dienstag auf Anfrage der Redaktion, dass mit mehr positiv Getesteten zu rechnen sei, da die Tests stark ausgeweitet worden seien. (mswp)

