vor 46 Min.

Corona und Herz-Kreislauf-Erkrankung: Person aus dem Landkreis verstorben

Eine 77-jährige Person aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist in einer Münchener Klinik gestorben. Sie war mit dem Coronavirus infiziert, doch die Todesursache war etwas anderes.

Eine 77-jährige Person aus dem Landkreis ist in einer Münchner Klinik gestorben. Sie war mit dem Coronavirus infiziert. Doch das war nicht die Todesursache.

Von Nicole Simüller

Eine 77-jährige Person aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist in einer Münchner Klinik verstorben. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, starb die Person am Freitag an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, hatte sich zuvor aber mit dem Coronavirus infiziert. Nähere Angaben zu Herkunft oder Geschlecht der Person machte die Behörde mit Rücksicht auf die Hinterbliebenen nicht.

Die Person hatte sich nach einer Operation zur Reha in einer Einrichtung außerhalb des Landkreises aufgehalten. Da sich eine Wundheilungsstörung entwickelte, wurde die Person Mitte März erneut in einer Klinik in München stationär aufgenommen und operiert.

Person hielt sich zur stationären Behandlung in Münchner Klinik auf

Während des stationären Aufenthalts hatte die betreffende Person immer wieder respiratorische – also die Atmung betreffende – Probleme. Sie wurden laut Landratsamt mit den Begleiterkrankungen in Verbindung gebracht. Einer Mitteilung des Landratsamtes vom Montagmittag zufolge starb die Person nach Angaben der Münchner Klinik aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und mit, nicht an Covid-19.

Die Leitung der Klinik hatte das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg am Wochenende mündlich darüber informiert, dass eine Person aus dem Landkreis Aichach-Friedberg in der Klinik mit Covid 19 gestorben ist.

Nach Stand vom Sonntag gibt es 106 Infizierte im Landkreis.Darunter sind auch mehrere Personen, die bereits wieder genesen sind. Am Sonntag befanden sich etwa 175 Personen im Wittelsbacher Land in Quarantäne.

Themen folgen