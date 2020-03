vor 20 Min.

Coronavirus: 31 Erkrankte und rund 300 Menschen in Quarantäne

Zahl der Erkrankten in Aichach-Friedberg steigt um weitere sieben an. Das Bürgertelefon des Landratsamtes zum Coronavirus ist auch am Wochenende erreichbar.

Die Zahl der am neuen Coronavirus erkrankten Menschen steigt im Wittelsbacher Land weiter an: Am Freitagabend meldete das Landratsamt sieben weitere Fälle. Damit gab es zu diesem Zeitpunkt 31 Erkrankte. Sie befinden sich in Quarantäne, ebenso wie rund 300 Kontaktpersonen.

Landratsamt erinnert Ärzte an Pflicht, Patienten zu behandeln

Am Gesundheitsamt melden sich derweil immer mehr Menschen, die eine ärztliche beziehungsweise zahnärztliche Behandlung bräuchten, von ihrem Arzt aber ans Gesundheitsamt verwiesen wurden. Dabei handle es sich teilweise auch um Erkrankungen ohne Zusammenhang mit dem Coronavirus, kritisiert das Landratsamt. Die Behörde weist deshalb darauf hin: „Ärzte sind in der Pflicht, Kranke zu behandeln – das gilt in der jetzigen Situation umso mehr.“ Dabei spiele es keine Rolle, ob Patienten am Coronavirus oder anderweitig erkrankt seien. Bestehe ein Verdacht auf Covid 19, müsse das dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Bürgertelefon am Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr erreichbar

Das Bürgertelefon des Landratsamts ist unter 08251/92-444 auch am Samstag und Sonntag von 10 bis 13 Uhr für medizinische Belange im Zusammenhang mit dem Coronavirus erreichbar. Die Mailadresse corona@lra-aic-fdb.de steht rund um die Uhr zur Verfügung. Die Anfragen dort würden nach und nach abgearbeitet, so das Landratsamt.

Dieses erinnert außerdem an die Pflicht von Entscheidungsträgern öffentlicher Einrichtungen wie zum Beispiel Heimen oder Hilfsorganisationen, „in ihrem Bereich selbst Verantwortung zu übernehmen“. In den meisten Fällen sei ein Anruf beim Gesundheitsamt nicht nötig, wenn die geltenden Regeln beachtet würden. Sie seien auf der Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de nachzulesen.

Ab Mitternacht gelten weitere Ausgangsbeschränkungen

Unterdessen lassen die am Freitag von der Bayerischen Staatsregierung verkündeten Ausgangsbeschränkungen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, auch das öffentliche Leben im Landkreis Aichach-Friedberg immer mehr zum Erliegen kommen. So ist es nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, das Haus zu verlassen. Dazu zählen etwa der Gang zur Arbeit oder dringende Arzttermine. Restaurants, Bau- und Gartenmärkte sowie Friseure bleiben vorerst für 14 Tage geschlossen. In Seniorenheimen oder Krankenhäusern sind Besuche nur noch bei den kranken eigenen Kindern, sterbenden Angehörigen oder der schwangeren Partnerin erlaubt.

Wie Gastronomen oder Friseure die Schließung sehen und wie die Polizei auf die neuen Regeln reagiert, lesen Sie hier: Ausgangsbeschränkungen: Corona schränkt öffentliches Leben ein

Lesen Sie auch den Kommentar Coronavirus ist nicht unser Hauptproblem

Themen folgen