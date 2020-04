vor 17 Min.

Coronavirus: Acht Infizierte im Landkreis sind verstorben

Die Zahl der mit oder am Coronavirus Vestorbenen im Landkreis Aichach-Friedberg steigt auf acht. Allein fünf davon waren Bewohner des AWO-Heims in Aichach.

Von Nicole Simüller

Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis, die mit dem Coronavirus infiziert waren, ist auf acht gestiegen. Allein fünf davon waren Bewohner des Aichacher AWO-Heims. Das teilte das Landratsamt Aichach am Donnerstag vor den Osterfeiertagen mit. Allerdings ist offen, ob die Menschen mit oder am Coronavirus starben. Alle waren jedoch damit infiziert.

Corona: 218 Menschen im Landkreis bislang insgesamt infiziert

Insgesamt wurden im Kreis nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes seit Beginn 218 Menschen mit positivem Testergebnis registriert. Das war der Stand am Donnerstagmorgen. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. 98 von den 218 sind noch infiziert, 112 sind wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen.

In den Kliniken an der Paar werden derzeit 18 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, vier davon in Beatmung auf der Intensivstation. Im AWO-Heim in Aichach stand die Anzahl der Bewohner mit einer Covid-19-Erkrankung am Donnerstag unverändert bei 18. Bei zehn dort beschäftigten Personen fiel der Test positiv aus, eine davon ist bereits wieder genesen.

Bürgertelefon am Landratsamt ist auch an Ostern erreichbar

Wie berichtet, ist das Corona-Bürgertelefon am Landratsamt – erreichbar unter 08251/92-444 – auch über das Osterwochenende täglich erreichbar: Von Karfreitag bis Ostermontag von 10 bis 13 Uhr ist die Hotline besetzt. Rund um die Uhr steht die Mailadresse corona@lra-aic-fdb.de zur Verfügung. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz ist rund um die Uhr besetzt. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord meldete am Donnerstag drei Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen im Landkreis.

