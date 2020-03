17:58 Uhr

Coronavirus: Auch Kay One in Aichach ist abgesagt

Kommunen, Vereine und Organisationen im Wittelsbacher Land sagen Veranstaltungen ab. Der Wahlabend am Sonntag ist ebenfalls betroffen.

Die Sorge, sich und andere mit dem Coronavirus zu infizieren, sorgt weiterhin für zahlreiche Terminabsagen. Fast täglich kommen neue Meldungen aus dem Landkreis dazu. Sie betreffen auch den Wahlabend am Sonntag. Auch ein bekannter Musiker wird deshalb nicht in Aichach auftreten.

Der Deutsch-Rapper Kay One hätte eigentlich am Samstag im M-Eins auf der Bühne stehen sollen, doch darauf wird nun doch nichts. Die Betreiber der Diskothek hatten alles versucht, sogar eine Tanzfläche gesperrt, um unter die Besucherzahl von 1000 zu kommen. Mit Sonderauflagen hätte der Auftritt sogar stattfinden können, doch nun ist das Konzert abgesagt. Fabian Häberle, einer der beiden Betreiber erklärt: „Wir haben lange diskutiert, aber dann entschieden, dass die Gesundheit unserer Gäste und unseres Personals vorgeht.“ Der Augsburger betont aber: „Auch Kay One tut es sehr leid. Er wäre sehr gerne in Aichach aufgetreten, versteht die Absage voll.“ Auf unbestimmte Zeit ist das M-Eins in Aichach geschlossen. Häberle rechnet mit vier bis sechs Wochen. „Wir müssen jetzt abwarten, niemand kann sagen, wie sich die Situation entwickelt.“

Aichach-Friedberg

Das Landratsamt in Aichach ist am Sonntag, 15. März, zu den Kommunalwahlen ausnahmsweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Eingang der Schnellmeldungen zu den Landrats- und Bürgermeisterwahlen aus den 24 Städten und Gemeinden des Landkreises lässt sich am Sonntagabend auch auf der Internetseite des Landratsamtes verfolgen. Die Ergebnisse der Wahlen der Gemeinderäte und des Kreistags werden ab Montag erwartet.

Das Landratsamt schränkt den Kundenverkehr ein. Ab Montag sollen Bürger nur für wirklich notwendige Erledigungen ins Amt kommen. Soweit möglich wird angeraten, nur per Telefon oder E-Mail mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Falls der Besuch des Landratsamtes unumgänglich ist, soll ein Termin mit dem Sachbearbeiter vereinbart werden. Am Eingang ist eine Eingangsschleuse installiert.

Die Volkshochschule (VHS) Aichach-Friedberg stellt den Unterrichtsbetrieb bis zum 19. April ein. Fragen dazu können derzeit noch nicht beantwortet werde, teilt die VHS mit.

Die Dienstversammlung der Feuerwehrführungskräfte und die Tagung des Kreisfeuerwehrverbands am 27. März in Merching entfällt. Über einen eventuellen Nachholtermin wird informiert.

Die Mitgliederversammlungdes Wittelsbacher Land Vereins am Dienstag, 17. März, findet nicht statt. Die Theatertagung 2020 fällt wegen der Corona-Epidemie aus. Ein Ersatztermin lässt sich wegen mancher Unabwägbarkeiten und wegen anderer festgeschriebener Termine kaum noch finden, heißt es von den Verantwortlichen. Ein neuer Termin 2021 wird bekannt gegeben. Die Vorträge aus der Reihe „Fit fürs Kind“ am Dienstag, 17. März, in Aichach und am Donnerstag, 19. März, in Friedberg finden nicht statt.

Affing

Die öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse in der Aula der Affinger Grundschule am Sonntagabend, 15. März, entfällt. Wahlleiterin Marianne Birkner verweist auf die Präsentation der Ergebnisse im Internet auf der Homepage der Gemeinde.

Das Affinger Bücherstüberl bleibt ab sofort bis zum Ende der Osterferien zum Schutz der ehrenamtlichen Mitarbeiter geschlossen. Alle fälligen Medien für diesen Zeitraum wurden bis zur voraussichtlichen Wiedereröffnung am 21. April verlängert. Ebenfalls werden alle Veranstaltungen für diesen Zeitraum abgesagt: das Bilderbuchkino am 25. März ebenso wie die Vorträge von Klaus Brandmeier am 26. März und 2. April im Anwaltinger Feuerwehrhaus. Sie werden bis auf weiteres verschoben. Das Büchereiteam verweist auf die Onleihe, wo rund um die Uhr eMedien zur Verfügung stehen, und auf den Bücherschrank in Mühlhausen.

Die Jahreshauptversammlung des FC Affing am Samstag, 14. März, ist ebenfalls abgesagt. Die Volksbühne Affing hat ihre Theatervorstellungen des Dreiakters „Da Rauberpfaff“ von Peter Landstorfer am 28. und 29. März, 4. und 5. April, vorsichtshalber abgesagt. Die Aufführungen werden auf den Herbst verschoben, die genauen Termine sind noch nicht bekannt.

Das für Freitag, 20. März, anberaumte Starkbierfest im Sportheim der DJK Gebenhofen-Anwalting findet nicht statt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die für Freitag, 27. März, geplante Generalversammlung im Sportheim der DJK Gebenhofen-Anwalting ist abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Das für Freitag, 3. April, vorgesehene „Singen und Musizieren“ im Sportheim Gebenhofen fällt aus. Ein neuer Termin steht auch hier noch nicht fest.

Aichach

Am Wahlabend fällt die öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude der Stadt Aichach aus. Verfolgen kann man sie im Internet.

Kurzfristig abgesagt wurde der Kabarettabend "De Stianghausratschn - ois menschlich" am Samstag, 14. März, im Pfarrzentrum. Auch "Best of Austropop" am Freitag, 13. März, ist kurzfristig abgesagt worden.

Kurzfristig hat auch das Canada in Obermauerbach alle Veranstaltungen abgesagt, zum Beispiel "Himmel Arsch und Zwirn" am Freitagabend und den Auftritt vom Keller Steff am Sonntag, 15. März.

Die von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Aichach für Dienstag, 17. März, geplante Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Sämtliche Veranstaltungen bis Ende April (Kaffeerunde, Weißwurstessen, Kartlerrunden) finden ebenfalls nicht statt.

Die für Montag, 16. März, geplante Schuleinschreibung an der Grundschule Aichach-Nord wird verschoben.

Der Fotoclub sagt seine Termine am Donnerstag, 19. März, und Donnerstag, 2. April, ab.

Das Haus der Senioren schließt ab sofort als Vorsorgemaßnahme bis zum 31. März.

Das Bayerische Rote Kreuz Kreuz sagt die Informationsveranstaltung zu Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung am Donnerstag, 19. März, ab.

Die Mitgliederversammlung des Allgemeinen Krankenunterstützungsvereins Aichach (KUV), die am Sonntag, 15. März, im Gasthof Specht stattfinden sollte, findet nicht statt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Gleiches gilt für die Generalversammlung des Deutschen Alpenvereins (DAV) Sektion Aichach am Donnerstag. Der Flohmarkt, der am Sonntag, 22. März, in der Grundschule Aichach-Nord stattgefunden hätte, muss aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden. Sein monatliches Trauercafé kann das St. Afra Hospiz am Sonntag, 15. März, nicht öffnen. Der Vortrag des Aichacher Frauenbundes am Mittwoch, 18. März, im Aichacher Pfarrzentrum mit dem Thema: „Im eigenen Haushalt nachhaltig wirtschaften– finanziell fit im Alltag“ entfällt. Die Veranstaltung Klassik im Kino „Der fliegende Holländer“ wurde abgesagt. Sie sollte am heutigen Samstag, 14. März, im Cineplex stattfinden.

Wagners Starkbierfest beim Gasthof Wagner am heutigen Samstag, 14. März, entfällt. Die Karten können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Aindling

Das Hallenbad Aindling ist ab sofort bis zum 19. April geschlossen. Es findet weder Wasserwacht-Training noch Schwimmkurse statt.

Die Gemeinde Aindling sagt ihre Bürgerversammlungen im März 2020 ab. Betroffen sind die Termine am Dienstag, 17. März, im Aindlinger Rathaus, am Donnerstag, 19. März, in der Gaststätte Seemüller in Pichl, am Mittwoch, 25. März, in der Gaststätte der DJK in Stotzard. Auch die Wahlparty am Sonntag, 15. März, ab 18 Uhr im Rathaus findet nicht statt. Die Mitgliederversammlung des TSV Aindling am Donnerstag, 19. März, wurde ebenfalls abgesagt.

Die Mitgliederversammlung der Eichenlaub-Schützen am Samstag, 28. März, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der neue Termin wird noch bekannt gegeben.

Die Jahreshauptversammlung der DJK Stotzard, die für Freitag angedacht war, entfällt.

Dasing

Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Kommunalwahl im Dasinger Sitzungssaal am Sonntag ist abgesagt. Der Seniorenbeirat Dasing hat entschieden, dass alle Veranstaltungen des Seniorenbeirats für die Senioren in Dasing, also Boccia am Montag, Wandern, Bewegungs- und Gedächtnistraining, Singen, Englischkurs und EDV, für die nächsten Wochen abgesagt werden. Die Veranstaltung zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) am Freitag, 27. März, findet nicht statt. Die Träger der Bücherei Dasing haben sich entschlossen, die Bücherei ab sofort bis vorerst 19. April zu schließen. Das Dasinger Jugendzentrum bleibt laut einer Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Dasing ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Ebenso ist die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dasing am heutigen Samstag beim Bäckerwirt abgesagt. Die Verwaltungsgemeinschaft Dasing bleibt mindestens am Montag, 16. März, für den Parteiverkehr geschlossen, eventuell noch weitere zusätzliche Tage.

Hollenbach

Die Verantwortlichen der Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach haben auf die diesjährigen Theatervorstellungen abgesagt. Geplant waren sie für 4.,5., 12. und 13. April.

Inchenhofen

Der Leahada Theaterverein sagt die Vorstellungen im Arnhofer Stadl ab. Theaterchef Hans Schweizer bittet alle um Zuschauer um Verständnis. Die Vorstellungen sollen nachgeholt werden. Die Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Inchenhofen am Mittwoch, 18. März, wird verschoben. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben. (sws/cmo)

Kühbach

Der Musikverein Markt Kühbach verschiebt die für Samstag, 21. März, geplante Generalversammlung. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Pöttmes

Der Bayerische Bauernverband sagt seine Gebietsversammlung zusammen mit der SVLFG zum Thema „Hau(p)tsache gesund“ am Donnerstag, 19. März, im Ochsnwirt in Pöttmes ab. Ebenso der Vortrag des Leiters des Gesundheitsamtes Dr. Friederich Pürner am Donnerstag, 2. April, um 19.30 Uhr im Landgasthof Asum zum Thema „Impfen – Lebensretter oder Risiko?“. Die Marktgemeinde Pöttmes hat den Ostermarkt am Sonntag, 29. März, gestrichen. Die Generalversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Pöttmes, die am heutigen Samstag, 14. März, im Gasthaus zum Oxen in Pöttmes geplant war, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Ersatztermin steht noch nicht fest. Der Bürgerblock Pöttmes nimmt am heutigen Samstag, anders als geplant, nicht am Starkbierfest in Reicherstein teil. Die Jahreshauptversammlung des TSV Pöttmes, die für den 20. März geplant war, entfällt ebenfalls.

Das Caritas-Pflegezentrum St. Hildegard in Pöttmes gestattet bis auf Weiteres keine Besuche im Pflegeheim. Ausnahmen im engsten Angehörigenkreis können unter bestimmten Voraussetzungen und nach telefonischer Anmeldung erfolgen. Die Besuchszeit wird auf das Zeitfenster von 14 bis 18 Uhr beschränkt. Auskünfte während der Bürozeiten unter Telefon 08253/99 520 500. www.sozialstation-aichach.de.

Rehling

Abgesagt wurden in Rehling die CSU-Generalversammlung am Freitag, 20. März, zu der auch Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz sein Kommen zugesagt hatte. Der TSV Rehling sagt seine Generalversammlung am Samstag, 14. März, ab. Sie findet zu einem anderen Termin statt. Zudem hat die Freiwillige Feuerwehr Rehling ihre Generalversammlung abgesagt. Diese war geplant am Samstag, 28. März. Neue Termine für beide Versammlungen werden bekannt gegeben. Auf Anweisung des Bischöflichen Ordinariates, dem Amt für Kirchenmusik, fällt auch die wöchentliche Probe des Kirchenchors Rehling bis auf weiteres aus. Nach derzeitigem Stand ist sowohl am Karfreitag wie auch am Ostersonntag deshalb kein Chorgesang in der Pfarrkirche geplant. Der Schützenverein Alpenrose Rehling hat seine für Samstag, 21. März geplante Generalversammlung abgesagt. Sei wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. (at)

Schrobenhausen

Am Wochenende 21. und 22. März sollte im Pfarrzentrum Schrobenhausen die Ausstellung von Kunst & Handwerk stattfinden. Diese musste abgesagt werden.

Weilach

Der Firmvorbereitungssamstag, 14. März, in Weilach wird abgesagt. Die Absage gilt nur für diesen Tag. Die weitere Vorbereitung könne hoffentlich fortgesetzt werden, hieß es von den Verantwortlichen. Außerdem wird der Tauferinnerungsnachmittag der Pfarreiengemeinschaft Aresing-Weilach in Weilach für Samstag, 14. März, abgesagt. Ein Ersatztermin ist für den Sommer vorgesehen.

Pipinsried

Das Schafkopfturnier im Sportheim des FC Pipinsried findet nicht statt.

Auch im Sport fällt vieles aus.

