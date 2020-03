Coronavirus: Bislang droht keine Schließung öffentlicher Einrichtungen

Plus Nachdem eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ermitteln die Behörden die Kontaktpersonen. Wie das abläuft und was das Gesundheitsamt zur Lage sagt.

Nachdem im Landkreis erstmals eine Person positiv auf Covid-19 getestet worden ist, ist das Gesundheitsamt weiterhin dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln. So will die Behörde verhindern, dass sich das Virus ausbreitet. Weitere Erkrankte gibt es bislang nicht.

Die erkrankte Person, die bislang bekannt ist, befinde sich weiterhin in häuslicher Quarantäne, so Dr. Friedrich Pürner , Leiter des Gesundheitsamtes. Wie berichtet, geben die Behörden im Landkreis keinerlei persönliche Details zu der Person bekannt, um sie zu schützen. Der Person gehe es „den Umständen entsprechend gut“, sagt Pürner. Die anfänglich grippeähnlichen Symptome hätten sich im Lauf der vergangenen Tage verbessert. „Aber die Person würde sich selbst noch nicht als gesund bezeichnen.“

Bislang zeichnet sich keine Schließung öffentlicher Einrichtungen ab

Während in manch anderen betroffenen Regionen öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten geschlossen wurden, nachdem dort bestätigte Coronafälle aufgetaucht waren, zeichnet sich ein solches Szenario im Wittelsbacher Land aktuell nicht ab. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte Pürner am Donnerstagmittag: „Derzeit gibt es keine Auswirkungen auf öffentliche Einrichtungen.“ Auch Seniorenheime, Firmen oder andere öffentliche Gebäude, in denen sich viele Menschen aufhalten, seien momentan nicht betroffen.

Allerdings mehren sich Pürner zufolge inzwischen Fälle von Arbeitnehmern, die aus Angst vor dem Coronavirus oder aus Angst davor, möglicherweise selbst infiziert zu sein, von der Arbeit zu Hause bleiben – fälschlicherweise mit Verweis auf das Gesundheitsamt.

Wann Arbeitnehmer zu Hause bleiben dürfen oder müssen

In den vergangenen Tagen habe es am Gesundheitsamt vermehrt Anrufe gegeben, bei denen Menschen sich erkundigten, ob sie selbst ein Verdachtsfall sein könnten, berichtet Pürner. Wenn jemand erzähle, dass er von vornherein geschwächt oder gesundheitlich angeschlagen sei, könne es sein, dass das Amt Empfehlungen ausspreche. Eine solche Empfehlung könne beispielsweise lauten, in der Arbeit möglichst wenig Kundenkontakt zu haben.

Pürner : „Manche drehen dann den Spieß um, rufen beim Arbeitgeber an und behaupten, das Gesundheitsamt habe gesagt, sie sollten daheim bleiben.“ Pürner will diesen Menschen keine böse Absicht unterstellen. Doch er stellt klar: „Eine bloße Beratung des Gesundheitsamtes kann nicht dazu führen, dass jemand daheim bleibt.“ Dafür brauche ein Arbeitnehmer eine Anordnung des Gesundheitsamtes , die zunächst mündlich und später auch schriftlich erfolgt. Sie ist aus Gründen des Infektionsschutzes rechtlich bindend. Ein Verstoß dagegen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.

Noch gibt es keinen Gesamtüberblick über die Kontaktpersonen

Das Gesundheitsamt ist weiter dabei, die Kontaktpersonen des oder der Erkrankten anzurufen. Einen Gesamtüberblick, wie viele es sind, gibt es noch nicht. Nicht alle von ihnen müssen automatisch auf das Coronavirus getestet werden, sagt Pürner , selbst Epidemiologe. Nach medizinischen Erwägungen würden die Menschen in Risikogruppen von losem bis hin zu engem Kontakt eingeteilt – das hänge unter anderem damit zusammen, wie lange sie mit der erkrankten Person zusammen und wie weit sie von ihr entfernt waren. Nur Menschen aus der höchsten Risikogruppe müssen getestet werden.

Pürner zufolge gibt es im Landkreis Menschen, die in diese höchste Risikogruppe fallen. Wie viele das sind, dazu will Pürner nichts sagen. Normalerweise dauert es einen Tag, bis ein Testergebnis vorliegt. Da die Labore derzeit überlastet sind, können es bis zu drei Tage werden.

Gesundheitsamt warnt erneut vor Hysterie

Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Pürner am Mittwoch erneut vor Hysterie gewarnt: „Die Leute müssen sich nicht mehr Sorgen machen als gestern oder vorgestern.“ Es sei erwartbar gewesen, dass auch Coronafälle im Landkreis auftauchen. „Jetzt hat es sich halt bestätigt.“ Pürner ist sich sogar sicher: „Wir haben mehr Erkrankte, als bisher bekannt ist. [ ...] Das wird nicht der einzige Fall bleiben, der gemeldet wird.“ Er rät vor allem Vorerkrankten, besonders auf eine gute Hand- und Nieshygiene zu achten. Das bedeutet: viel und ausreichend Hände waschen, sie gelegentlich desinfizieren und in die Armbeuge niesen.