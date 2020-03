18:18 Uhr

Coronavirus: Es gibt elf Erkrankte im Wittelsbacher Land

Elf Menschen sind im Kreis Aichach-Friedberg am Coronavirus erkrankt. Rund 100 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Die Kliniken an der Paar bereiten sich vor.

Aktuell gibt es elf nachweislich an Covid 19 erkrankte Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg, teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Die Erkrankten befinden sich in Quarantäne, ebenso wie weitere rund 100 Kontaktpersonen von Erkrankten. Einzelhandelsgeschäfte müssen bayernweit von Mittwoch, 18. März, bis 30. März schließen. Ausnahmen sind der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Banken, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Post, Tierbedarf, Bau- und Gartenmärkte, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Reinigungen und der Online-Handel.

Aichach-Friedberg: Ausnahmen können beim Landratsamt beantragt werden

Diese können ihre Öffnungszeiten erweitern: an Werktagen von 6 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 Uhr bis 18 Uhr. Ausnahmen können beim Landratsamt beantragt werden, wenn sie für die Versorgung der Bevölkerung unbedingt notwendig und im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sind. Auch Veranstaltungen und Versammlungen sind bis zum Ende der Osterferien untersagt. Ausnahmen kann das Landratsamt im Einzelfall auf Antrag genehmigen.

Krankenhäuser verschieben Operationen und entlassen Patienten

Die Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg bereiten sich indes darauf vor, in kurzer Zeit eine Vielzahl von Patienten aufnehmen zu können. Um die Kapazitäten dafür zu haben, wurden Operationen abgesagt oder verlegt, so die Kliniken in einer Pressemitteilung. Patienten, die keiner stationären Behandlung mehr bedürfen, werden nach Hause entlassen oder in Alten- und Pflegeheime verlegt. Regelmäßig besprechen Geschäftsführung, Hygiene, Ärzte, Pflege, Funktionsdienste und Hauswirtschaft Organisatorisches, um die Prozesse zu optimieren. Seit Montag gilt wie berichtet ein Besuchs- und Betretungsverbot in den Kliniken, um Patienten und vor allem das Personal vor Infektionen zu schützen, um den Personalstand.

Für Informationen und Anliegen rund um Corona gibt es im Landratsamt die Telefonnummer 08251/92-444 (E-Mail: corona@lra-aic-fdb.de). Für seelische Belange hat die ökumenische Telefonseelsorge in Augsburg eine eigene Telefonnummer freigeschaltet: 0821/3499844. (AZ, bac)

